«أودي إيه 3» هدية الشارقة لجماهيره في نهاية الموسم

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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خصصت شركة الشارقة لكرة القدم، ‏سيارة «أودي إيه 3» موديل 2022، لتحفيز جماهيره على حضور مباريات الفريق ودعمه خلال المباريات المقبلة في الموسم الحالي، وستكون من نصيب أحد مشجعي الفريق في نهاية الموسم.

ووفرت شركة الشارقة بطاقات الولاء، لتعزيز فرص الفوز بالجائزة الكبرى، وتبدأ أسعار البطاقة من 300 درهم للدرجة الثانية، وتتدرج إلى 600 درهم للدرجة الأولى، ثم 1500 درهم لكبار الشخصيات، و2500 درهم لكبار الشخصيات المهمة، ويحظى حاملها ببعض المزايا، مثل توفير موقف سيارة، ويُسمح لحامل البطاقة الدخول لمباريات الفريق على ملعبه.

ويوفر نادي الشارقة فحوصات مجانية لجمهوره قبل كل مباراة، في عيادة الجماهير باستاد خالد بن محمد في البوابة رقم 5، كما تقدم عدد من الشركات الراعية والمتعاونة مع النادي، جوائز عينية أخرى بعد كل مباراة، ضمن مساندة الفريق، واستقطاب الجمهور عموماً للمباريات.

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