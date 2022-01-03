صراع المراكز يلهب أجواء شتاء «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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مع كل جولة في دوري الدرجة الأولى ترتفع حرارة المنافسة ومؤشر السباق على المراكز، في ظل حالة الندية القوية بين الفرق الطامحة لتأمين وجودها ضمن دائرة المراكز الأولى وللاستمرار في الصراع على المركزين الأول والثاني.

وكان فريق العربي في الموعد المناسب وهو يتخطى الحمرية أحد المنافسين له ليكتب سطراً جديداً في مسيرته القوية في الموسم الحالي ويؤكد تمسكه بالصدارة برصيد 34 نقطة، كما فعل منافسه ووصيفه دبا الفجيرة الشيء نفسه وهو يتخطى دبا الحصن صاحب الطموحات المرتبطة بالمنافسة على المراكز الأولى، ليصل النواخذة إلى الرقم 33 نقطة، حيث يمتلك الفريق أفضل هجوم في الدوري برصيد 37 هدفاً مقابل 25 للعربي وأفضل دفاع بعد اهتزاز مرمى النواخذة 6 مرات فقط فيما ولجت شباك العربي 7 أهداف، ويتربع هداف دبا البرازيلي ديغو سيلفا على صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفاً.

أرقام

وشهدت الجولة 13 تقدم البطائح إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد فوزه على الرمس 3 - 1، بينما نجحت أندية الوسط في الحصول على نتائج إيجابية وتحديداً فرق الفجيرة وجلف إف سي والجزيرة الحمراء، في حين لم تشهد مراكز أندية القاع تغييرات تذكر، وحضرت الأهداف خلال مباريات هذا الأسبوع والتي وصلت إلى 27 هدفاً أعلاها خلال مباراة الفجيرة الفائز على سيتي بنتيجة 5-2 وهي المباراة التي نجح فيها العراقي مصطفى محمود محترف الذئاب في تسجيل «هاتريك»، وإن كانت مباراة الفجيرة قد حملت أرقاماً على مستوى الأهداف إلا أن مواجهة مصفوت الخاسر على ملعبه أمام غلف اف سي بهدفين شهدت إشهار الحكم سيف المصعبي لـ 11 بطاقة ملونة منها بطاقة حمراء للاعب مصفوت عبد الرحمن أحمد، ورفع برازيلي الرمس ليما أهدافه إلى 10 في المركز الثاني برفقة مواطنه فينسيوس نجم الحمرية الذي يمتلك الرصيد نفسه.

وتراجع حتا إلى المركز الخامس بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه بثنائية نظيفة أمام التعاون ليعود الأخير ويدرك التعادل ليهدر الإعصار مزيداً من النقاط والتي قد يحتاجها في قادم الجولات، واستعاد الجزيرة الحمراء ذاكرة الانتصارات وتفوق على مضيفه الذيد بنتيجة 3-2.

تغييرات

قررت لجنة المسابقات إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى يومي السبت والأحد من كل أسبوع بدلاً عن الجمعة لتكون مباريات الجولة 14 على النحو التالي يوم السبت 8 يناير الجاري تجرى أربع مباريات تجمع العربي والنواخذة في قمة الأسبوع، دبا الحصن والفجيرة، البطائح والتعاون، سيتي والذيد، ويوم الأحد 9 يناير يلتقي حتا والحمرية، الجزيرة الحمراء ومصفوت، غلف اف سي ومسافي.

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