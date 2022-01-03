52 % يرجحون فوز شباب الأهلي بكأس السوبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رجّح إجمالي المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الرياضي»، كفة شباب الأهلي للفوز بكأس السوبر المقرر مباراته يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، إذ منح المصوتون «الفرسان» 52%، مقابل 48% حصل عليها منافسه الجزيرة.

وجاءت النسبة الإجمالية المتقاربة كثيراً بين الفريقين، بعد حصول شباب الأهلي على 53% مقابل 47% للجزيرة من المشاركين بالتصويت عبر موقع «البيان»، كما حصل شباب الأهلي على 51% من أصوات المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر»، مقابل 49% حصل عليها «فخر أبوظبي».

ومن جانبه أكد المصري أيمن الرمادي مدرب فريق الإمارات، أنه من الصعب توقع الفائز من مباراة كأس السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي، لتقارب المستوى والظروف بين الفريقين هذا الموسم، ونوه إلى أن الفارق بين الفريقين سيكون على أرض الملعب.

وأوضح الرمادي قائلاً: «الفريق الذي ينزل أكثر تركيزاً وهدوءاً، ويحافظ على ذلك طوال وقت المباراة، سيكون الأقرب للفوز، إلى جانب الصفقات التي يمكن أن يدعم بها كل منهما صفوفه قبل المباراة، بعد فتح باب القيد الشتوي بعد غدٍ».

وأشار إلى تعاقد شباب الأهلي مع المهاجم النرويجي توماس أولسن، وإعادته للاعبه الأرجنتيني كارتابيا، وأكد أن تسجيل اللاعبين فور فتح باب القيد الشتوي، سوف يصنع فارقاً مهماً للفريق، فيما يمكن أن يصنع علي مبخوت وخلفان مبارك وعبد الله رمضان، الفارق إذا كانوا في مستواهم الجيد المعروف.

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