عودة محمد عبد الله لإدارة مباريات الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولة الثانية عشرة لدوري «أدنوك» عودة الحكم المونديالي محمد عبد الله بعد فترة غياب من بداية الموسم بسبب تعرضه للإرهاق لتعدد المشاركات الخارجية القارية، وقاد ديربي خورفكان وكلباء بكل حنكة وتميز وقدم درساً في فن قيادة المباريات والتمركز الصحيح خلال فترات اللعب، وألغى هدفاً لكلباء نتيجة مخالفة لاعبه بالدهس على قدم مدافع خورفكان في لعبة دقيقة للغاية، إضافة إلى طرد لاعب خورفكان دوغلاس.

المستوى الفني لأداء قضاة الملاعب خلال الجولة الـ 12 جاء أقل من الجولة السابقة، حيث افتقد التعاون بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو في أكثر من مباراة، نتج عنه عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق الظفرة أمام النصر مما أثر على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل، فيما أصابت عين الحسود الحكم الدولي عمر آل علي، الذي نال نجومية الجولة الـ 11 ولم يظهر بالمستوى نفسه خلال إدارته لمباراة شباب الأهلي مع بني ياس، فلم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح بني ياس وكذلك ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي لعدم التجانس بينه وزملائه في تقنية الفيديو في اللعبتين.

ونال لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن بطاقة حمراء للإنذار الثاني، وهو إنذار غير مستحق نظراً لأن المخالفة على لاعب الإمارات، وبذلك يكون الطرد غير مستحق ولا يحق للشارقة الاستئناف عليه لكونه طرداً غير مباشر.

وشهدت المباريات حالة من التوتر بين اللاعبين مما أدى إلى إشهار قضاة الملاعب لـ 36 بطاقة صفراء، و3 حالات طرد.

حالات تحكيمية

● هدف النصر أمام الظفرة صحيح ولا يوجد به شبهة مخالفة.

● ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح شباب الأهلي أمام بني ياس صحيحة.

● هدف الإمارات الذي سجله في مرمى الشارقة صحيح.

● شهدت مباراة الوحدة مع الجزيرة احتكاكاً بين اللاعبين نتيجة للتساهل في قرارات قاضي الجولة ما زاد من الاحتقان في أجواء المباراة.

● تم احتساب ركلة جزاء صحيحة للوصل أمام العروبة بعد تدخل إيجابي من تقنية الفيديو.

● وفق الحكم المساعد في تنبيه حكم الساحة في مباراة العين مع عجمان بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها وبالفعل تم إلغاء الركلة.

● إلغاء صحيح لهدف العين في مرمى عجمان نتيجة تسلل اللاعب سفيان رحيمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز