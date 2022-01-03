أمل بوشلاخ: نسعى لإحداث نقلة في الكرة النسائية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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ماذا يعني تعاقد اتحاد الكرة مع مدربة برازيلية للمرة الأولى لتولي تدريب منتخب الإمارات للكرة النسائية، على الرغم من قلة عدد الاستحقاقات القارية خلال الفترة المقبلة؟. للإجابة عن هذا الاستفسار تقول أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشرفة الكرة النسائية: «إننا نسعى لإحداث نقلة وتطوّر ملحوظ في مستوى الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة، تتناسب مع أولوية اللعبة في الاتحادين الدولي والآسيوي، وتطلعات اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتلك اللعبة، لذلك توجهنا إلى المدرسة البرازيلية القوية في هذا المجال، والتي تملك كوادر متميزة، وتعاقدنا مع المدربة كاميلا أورلاندو التي تتمتع بخبرات فنية كبيرة تمتد لأكثر من 15 عاماً، ويمكننا الاستفادة منها لتحقيق الطفرة المنتظرة».

إضافة جيدة

وقالت بوشلاخ: «إنني على ثقة أن المدربة البرازيلية ستكون إضافة لكرة القدم النسائية في الدولة، خاصة أننا قمنا بتجربة العديد من مدارس التدريب خلال السنوات الماضية، وننظر لتلك التجربة على أنها خطوة نحو مستقبل أفضل للارتقاء بمستوى لاعباتنا سواء على صعيد المنتخب الأول أو باقي المنتخبات»، وأضافت بوشلاخ: «إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً من أجل تطوير الكرة النسائية، وأن التعاقد مع أورلاندو خطوة مهمة في مسيرة البناء».

صقل الكوادر

وتضيف أمل بوشلاخ قائلة: «إن استفادة العناصر الوطنية النسوية ستكون كبيرة من خلال التعرف إلى المدارس الكروية المختلفة، ومن أبرزها البرازيلية، وإننا نرغب كذلك في تنمية قدرات وإمكانات كوادرنا من خلال العمل مع تلك المدربة، سعياً لصقل خبراتهن واطلاعهن على أحدث مستجدات اللعبة، لذلك احتفظنا بكل أجهزتنا الفنية المواطنة، وسنمنحهن فرصة العمل والاحتكاك والاستفادة من المدربة البرازيلية، وبما يسهم في تأهيل كوادرنا وإكسابها الخبرات اللازمة».

فرص مشاركة

وعن قلة المشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة مما قد يكون له تأثير سلبي على برامج الإعداد تقول أمل بوشلاخ: «نحن لدينا فرص للمشاركة في عدد من البطولات سواء في غرب آسيا وبطولة الخليج بالكويت، ولن نكتفي بتلك البطولات، بل سنعمل على توفير عدد من المباريات الودية الدولية مع مدارس لعب مختلفة لتكون إعداداً جيداً وقوياً لفرقنا خلال الفترة المقبلة».

دوري نسائي

وتكشف أمل بوشلاخ النقاب عن وجود محادثات مع رابطة المحترفين الإماراتية من أجل استحداث دوري كرة نسائية للأندية المنضوية تحت إشراف الرابطة، ونجد قبولاً للفكرة، حيث بادر نادي العين بإنشاء فريق للكرة النسائية، وإن شاء الله تتواصل مزيد من الموافقات على إنشاء مزيد من الفرق، تمهيداً لاستحداث دوري للكرة النسائية، كما نهدف للاستفادة من جهود الأكاديميات في إنشاء دوري خاص بهن، يسهم في زيادة عدد الممارسات، وإيجاد سبيل لتنافس قوي فيما بينهن يخدم اللعبة وانتشارها، بما يعزز من جهود الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية.

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