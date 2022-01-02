الجزيرة وكلباء.. مواجهة الحسم في كأس المحترفين

المصدر: كلباء – محمد فضل أبوظبي- أحمد عيسى

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يتجدد لقاء الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء، عند الخامسة مساء غد، بإستاد مدينة زايد الرياضية، في إياب دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين، خلال مواجهة فاصلة وحاسمة بعد أن انتهت جولة الذهاب بالتعادل الإيجابي 3 - 3، والتي عكست رغبة الفريقين في نيل بطاقة التأهل إلى مربع الكأس، ويتفوق الجزيرة بأهدافه الثلاثة في مرمى المنافس بملعبه، وفوز أحد الفريقين بأي نتيجة ينقله إلى مربع الكأس، وفي حال الجزيرة فإن أي تعادل بعدد أهداف أقل من لقاء الذهاب سيعني عبوره للدور التالي، كما أن التعادل بأكثر من 3 - 3، يؤهل «النمور»، ويغيب عن الجزيرة علي مبخوت وخليفة الحمادي لعدم الجاهزية، وعن كلباء كل من بينال ملابا ومهند العنزي وكارتاخينا وبراين للإصابة.

ويدخل الجزيرة اللقاء بدافع التأهل، بجانب تعويض تراجعه في بطولة الدوري التي يحمل لقبها، وتعادله الأخير أمام الوحدة 1 - 1 والذي باعد بين الفريق والتقدم للصدارة بخلاف كلباء الذي يخوض المواجهة بمعنويات عالية بعد الفوز على خورفكان في الدوري بهدف، ويسعى كل فريق لمواصلة المشوار في البطولة نحو التتويج باللقب.

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن لقاء الإياب في الكأس أكثر صعوبة، مشيداً بقوة منافسه، وأنه يمتلك عناصر متميزة في صفوفه، ويتمتع بالسرعة والقوة، وقلل من تأثير ضغط المباريات على فريقه، ذاكراً أن تقارب موعد المواجهات في مختلف المنافسات يعد أمراً طبيعياً بسبب توقف اللعب المستمر في الموسم الحالي، مؤكداً أن فريقه لا يعاني من مشاكل بدنية تتطلب التعديل في التشكيلة.

وكشف كايزر عن استمرار غياب المهاجم علي مبخوت لعدم الجاهزية بجانب غياب خليفة الحمادي عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي للسبب نفسه، وقال لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين نثق في قدراتهم.

وقال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير للمباراة، وأتوقع مواجهة صعبة، ونتيجة لقاء الذهاب لا تخدمنا، ونبحث عن الفوز على فريق قوي ومنظم، ولكننا نمتلك الرغبة والحماس الكافي للعودة بنتيجة إيجابية.

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