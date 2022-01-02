عجمان وشباب الأهلي.. سباق ساخن إلى مربع كأس المحترفين

المصدر: دبي - ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في السابعة والنصف من مساء غد، مواجهة مثيرة وقوية وسباقاً ساخناً بين عجمان وشباب الأهلي في إياب دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين، وتستمد المباراة قوتها من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها شباب الأهلي بصعوبة 2-1، وبالتالي سيدخل عجمان المباراة متمسكاً بآمال التأهل إلى مربع الكأس في حال الفوز بهدف دون رد، فيما يلعب شباب الأهلي على فرصتي الفوز والتعادل، بينما سيتم الحسم بركلات الترجيح مباشرة في حال تعويض عجمان نتيجة الذهاب بالفوز 2-1.

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة من خلال 3 تدريبات يومية بعد الجولة الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، ويتوقع غياب عدد من العناصر الأٍساسية عن التشكيلة أبرزهم الثلاثي سعيد جاسم وسعيد سليمان والبرازيلي لياندرو بسبب شرط الإعارة من شباب الأهلي، كما يغيب المهاجم الغامبي بوبكر تراولي الذي تم استدعاؤه من منتخب بلاده غامبيا لبطولة كأس أفريقيا في الكاميرون، ويتوقع سفره اليوم، وتبدو الصورة غير واضحة حول المحترف التونسي فراس بالعربي الذي تم اختياره في قائمة منتخب بلاده لبطولة أفريقيا، ولكن هناك اتصالات بين عجمان وإدارة المنتخب التونسي حتى يتمكن من المشاركة في المباراة.

وأكد الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان، أن المباراة صعبة بحكم معرفته بفريق شباب الأهلي من خلال المواجهات المتعددة بين الفريقين هذا الموسم، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتعويض خسارة الذهاب ونيل بطاقة التأهل والاستفادة من عنصري الأرض والجمهور. وقال: واجهنا مشكلة كبيرة في عدم مشاركة 3 لاعبين بشرط الإعارة هم لياندرو وسعيد جاسم وسعيد سليمان وحتى الآن توجد علامة استفهام حول فراس بالعربي بسبب عدم وضوح الرؤية حول التحاقه بمنتخب تونس.

ردة فعل

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن لاعبيه مطالبون بردة فعل قوية أمام عجمان، بعد الخسارة من بني ياس في الجولة الماضية من الدوري، وقال: مواجهتنا أمام عجمان مهمة، وصعوبتها في خوض المباراة خارج ملعبنا، ونحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية تمكننا من حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي ندافع فيها عن لقبنا.

وأضاف: عجمان منافس قوي، ويقدم أداءً جيداً في الفترة الأخيرة، ويجب علينا نسيان المباراة السابقة والتركيز على مواجهة عجمان، وثقتنا كبيرة بلاعبينا، وتعودنا على اللعب تحت الضغط باستمرار، ولدينا خبرة كبيرة في العمل في الظروف الصعبة، وأبرزها غياب أكثر من 5 لاعبين.

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