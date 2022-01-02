طرح المرحلة الأولى من تذاكر مونديال الأندية" الإمارات 2021"

المصدر: وام

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تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة أكبر حدث رياضي كروي وهو بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، الذي يعود لملاعب الإمارات للمرة الخامسة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022.

وسيتاح اعتباراً من اليوم الموافق 2 يناير شراء تذاكر مباريات "كأس العالم للأندية الإمارات 2021، حيث وفر الاتحاد الدولي تذاكر المباريات بأسعار تناسب الجميع على أساس "الأولوية حسب الأسبقية" بأسعار تتراوح من 20 درهم في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.

وسيتمكّن حاملو بطاقات "فيزا" الاستفادة من أسبقية طرح التذاكر للحصول على أفضل المقاعد قبل إصدار التذاكر لكافة الجماهير، مع العلم أن "فيزا" هي الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسينضم للفريق المستضيف نادي الجزيرة كل من نادي تشيلسي الإنجليزي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي والأهلي المصري وبيري التاهيتي والهلال السعودي.

وستقام مباريات البطولة على كل من استادي " محمد بن زايد" و"آل نهيان" بأبوظبي، حيث ستنطلق المباراة الافتتاحية للبطولة في 3 فبراير بين حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين نادي الجزيرة وممثّل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي بينما ستختتم بالمباراة النهائية يوم 12 فبراير.

وتأتي بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" كجزء من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي على مدار العام، حيث كرّست العاصمة مكانتها كإحدى أكبر عواصم الرياضة في العالم، علماً أن أبوظبي قد استضافت هذه البطولة في 4 مناسبات سابقة أعوام 2009، 2010، 2017 و2018.

وقال محمد بن هزام المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا للبطولة.. "مع اقتراب موعد كأس العالم للأندية، يسعدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة الرياضة العالمية أبوظبي الترحيب بالعالم مجدداً في حدث استثنائي يجمع نخبة وأبطال القارات في العالم".

وأضاف " يحظى كأس العالم للأندية باهتمام كبير من جماهير ومحبي كرة القدم في شتى أنحاء العالم. كما ستُرسخ استضافتنا للنسخة القادمة شراكتنا مع الفيفا في تنظيم حدث عالمي مبهر وآمن وفق أعلى معايير الصحة والسلامة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير وكافة ضيوفنا خلال هذه البطولة، وهذا ما برهنته أبوظبي التي نجحت في الفترة الماضية باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية وأولت أهمية قصوى لتوفير بيئة آمنة وفق أعلى المعايير والتدابير الوقائية".

وقال " الجماهير في دولة الإمارات وحول العالم على موعد مع بطولة كروية حافلة بمشاركة الأبطال ونخبة النجوم، ونحن على ثقة تامة ومن خلال تعاوننا المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنّ الجميع سيستمتع بمشاهدة بطولة استثنائية مميزة وتدون أحداثها في تاريخ كرة القدم".

وستوفر أبوظبي بصفتها المدينة المستضيفة للبطولة أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير في ظل جائحة كوفيد-19.

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