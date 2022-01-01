تأجيل حسم لقب «شتاء الهواة» إلى الجولة 14

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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تأجل حسم لقب بطل «شتاء الهواة» إلى الجولة 14 والأخيرة من مرحلة الذهاب، بعد فوز العربي على الحمرية 2 - 1، ودبا الفجيرة أهلي دبا الحصن 2 - 0 اليوم في مباراتيهما بالجولة 13، ووصل العربي إلى النقطة 34، محافظاً على الصدارة، فيما بلغ رصيد «النواخذة» إلى 33 نقطة، ليستمر الفارق بينهما نقطة واحدة، وتقام الجولة 14، السبت المقبل وتشهد المواجهة الحاسمة بين العربي ودبا الفجيرة، فوز أيٍ منهما يمنحه اللقب، فيما يلعب العربي بفرصة ثانية وهي التعادل لاقتناص اللقب «الشرفي».

وعاد العربي بثلاث نقاط غالية من ملعب الحمرية، بفضل هدفي راشد عيسى واليكساندرو، فيما أحرز هدف الحمرية سليم محمود، ونجح دبا الفجيرة في تحقيق فوز مثير على جاره دبا الحصن بهدفي فرانسسكو سوزا والفارو اوليفيرا.

واستعاد البطائح نغمة الفوز وتجاوز الرمس بنتيجة 3 ـ 1 جاءت الثلاثية عن طريق رودريغو ويوسف سعيد واريك دانيل وأحرز للرمس ليما، وتعادل التعاون وحتا 2 - 2، أحرز هدفي «الإعصار» كوستا وللتعاون مالك محمد وجيلسون دا ووصل حتا إلى 22 نقطة والتعاون إلى 7 نقاط.

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