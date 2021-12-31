أهديا العين هدية رأس السنة .. التعادل يحسم ديربي الوحدة والجزيرة

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة في المباراة التي جرت مساء اليوم بإستاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، لتخدم نتائج الجولة العين الذي كان المستفيد الأكبر من التعادل بعدما ابتعد في الصدارة ووسع الفارق مع العنابي الذي حافظ على مركز الوصافة بـ 21 نقطة إلى 9 نقاط كاملة، قبل جولة من نهاية الدور الأول، فيما وصل الجزيرة إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

وقدم الفريقان أداء جيداً خلال المباراة خاصة في الشوط الثاني، إذ بادر الجزيرة بالتسجيل عن طريق عبد الله ديابي في الدقيقة 44، ونجح الوحدة في العودة في النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق البديل البرازيلي جواو ماركوس ليما.

وتألق علي خصيف حارس مرمى الجزيرة وأنقذ مرماه من هدفين محققين من عمر خريبين وجواو بيدرو في الشوط الأول الذي تمكن خلاله الجزيرة من خطف الهدف الأول قبل نهايته مباشرة رغم حصوله على فرصة وحيدة.

وفي الشوط الثاني كثف الوحدة من نشاطه الهجومي وسط تراجع للجزيرة الذي اعتمد على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة.

وأضاع لاعبو العنابي أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد برغش وجواو بيدرو، فيما شكلت هجمات الجزيرة المرتدة خطورة واضحة على دفاع أصحاب الأرض.

وتمكن جواو ماركوس الذي دخل بديلاً لإسماعيل مطر من تعديل النتيجة مستغلاً تمريرة من برغش نجح في ترويضها وسددها قوية على يمين علي خصيف.

وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً في الأعصاب بين اللاعبين قبل أن يتدخل حكم اللقاء ويطلق الصافرة معلناً نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.

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