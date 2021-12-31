مصطفى محمود يخطف نجومية «الهواة» بـ «هاتريك»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حقق الفجيرة فوزاً كبيراً على ضيفه سيتي بنتيجة 5 - 2 في الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، واستحق العراقي مصطفى محمود محترف «الذئاب» نجومية المباراة بتسجيله «هاتريك»، فيما أكمل لوكاس سليفا ومايد راشد الخماسي، وأحرز هدفي الخاسر نيناني باندا، وبهذه النتيجة وصل الفجيرة إلى 19 نقطة.

واستعاد الجزيرة الحمراء نغمة الفوز وألحق بمضيفه الذيد الهزيمة الثالثة على التوالي وتغلب عليه بنتيجة 3 - 2، سجل للفائز فابريك وبيني عبيد وهوغو الكساندر، وللخاسر حسام لطفي وطارق لوكاس ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 11 نقطة.

وواصل غلف أف سي صحوته محققاً الفوز على مصفوت بهدفين أحرزهما محمد ابيبو وعبد الله موسى، وشهدت المباراة طرد لاعب مصفوت عبد الرحمن أحمد، ووصل «غلف» الفائز إلى 14 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة غداً السبت بأربع مواجهات ساخنة تجمع الحمرية «الثالث» مع العربي «المتصدر»، ويستضيف دبا الفجيرة «الوصيف» جاره دبا الحصن «الرابع» في ديربي الساحل الشرقي، ويستقبل الرمس فريق البطائح ويلعب التعاون مع حتا.

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