الرمادي يقود الصقور للتعادل أمام الشارقة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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قاد أيمن الرمادي مدرب الصقور فريقه في أول مهمة له للتعادل الإيجابي أمام ضيفه الشارقة 2-2 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة فوق الوسط جاءت جميع أهدافها بالضربات الرأسية، وكان الصقور قريبا خلالها من تحقيق فوزه الأول في المنافسة بعد ان تقدم على ضيفه مرتين، لكن إصرار الشارقة مكنه من إحراز التعادل في مواجهة تالق فيها حارس الإمارات الشاب سهيل المطوع، وظهرت خلالها بصمة المدرب أيمن الرمادي، النتيجة منحت الصقور النقطة الثانية في المركز الأخير ورفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة، وشهدت المباراة طرد شاهين عبد الله مدافع الشارقة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي غاب فيها المدرب كوزمين بسبب وعكة صحية.

منذ بداية المباراة قدم الفريقان مباراة هجومية مع أفضلية الصقور الذي تفوق في السيطرة والتقدم نحو مرمى الشارقة، ليتمكن سريعا من هز الشباك بواسطة المدافع ياغو ليوناردو من ضربة رأسية في الدقيقة السادسة، وواصل الصقور أفضليته في اللقاء مع محاولات متكررة من الشارقة الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 29 برأسية لوان بيريرا، لتشتعل بعدها المواجهة وسط محاولات الفريقين للتقدم.

وفي الحصة الثانية تواصل الأداء القوي لكن مع تفوق الشارقة في الجانب الهجومي وتراجع الصقور الذي تألق حارسه الشاب سهيل المطوع في إبعاد تسديدة قوية من خالد باوزير وأخرى في سقف المرمى من كايو لوكاس، ليفاجئ المدافع ياغو ليوناردو الشارقة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 69، لكن الفريق الضيف نجح في العودة مر أخرى للتعادل بواسطة كايو لوكاس في الدقيقة 81، وبعد الهدف خسر الشارقة جهود شاهين عبد الله الذي غادر أرضية بالكرت الأحمر بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ليتواصل اللعب بحثا عن هدف الفوز وكاد مهاجم الصقور بولحية أن يفعلها لكن براعة الحوسني أنقذت الشارقة من الخسارة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي العادل للفريقين.

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