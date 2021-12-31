كلباء يحسم ديربي الساحل الشرقي أمام خورفكان بهدف

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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حسم اتحاد كلباء نتيجة مباراة الديربي أمام مضيفه خورفكان بعد الفوز عليه بهدف دون رد جاء عن طريق المدافع عمر الخديم في الدقيقة 42 ، ولعب خورفكان قرابة ال 70 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم البرازيلي دوغلاس تانكي في الدقيقة 22 ليرفع كلباء رصيده الى 18 نقطة ويتجمد رصيد النسور عند 15 نقطة .بدأت المباراة هادئة على أرضية الملعب وصاخبة في مدرجات الفريقان ولم تشهد الدقائق الأولى أي تحركات بعد أن ساد الحذر الشديد أجواء البداية من قبل اللاعبين وذلك خشية اهتزاز الشباك بهدف مبكر يربك حسابات المدربين ، وتشهد الدقيقة 22 نقطة تحول في المباراة بعد أن اشهر حكم المباراة الدولي محمد عبد الله البطاقة الصفراء الثانية لمحترف خورفكان دوغلاس تانكي لتدخله "الخشن " مع المدافع عبد السلام محمد ، ليغادر اللاعب أرضية الملعب في وقت مبكر ويربك حسابات مدربه عبد المجيد النمر وهو الطرد الذي كاد ان يستغل الضيوف سريعاً بعد ان اطلق الغيني عثمان كمار قذيفة مدوية تصدى لها حارس خورفكان عبد الله صنقور ببراعة بعد أن حول الكرة بصعوبة الى ضربة ركنية في الدقيقة 27 . وقبيل نهاية الشوط الأول تمكن المدافع عمر الخديم من متابعة عرضية زولج من الناحية اليمنى محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 42 والذي انتهى عليه الشوط الأول .

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة بعد ان مال لاعبو كلباء للتراجع للوراء من اجل الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وسجل هدف ناصر عبد الهادي هدف لكلباء تم الغائه بسبب وجود خطأ قبيل ولوج الكرة الشباك واجرى مدرب خورفكان عبد المجيد النمر عدة تبديلات من اجل تعديل النتيجة الا ان المباراة انتهت بفوز كلباء بهدف .

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