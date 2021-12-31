الكولومبي دانيلو يقترب من العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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تفيد متابعات «البيان الرياضي» أن المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، مدافع نادي شيريف تيراسبول بطل مولدوفا، اقترب من الانضمام لصفوف فريق العين بعد مفاوضات شاقة بسبب تلقي اللاعب عروضاً من أندية أوروبية أخرى في إيطاليا وإسبانيا، وأكد مصدر مطلع أن اللاعب سيوقع عقداً مع العين لموسم ونصف الموسم، في حال اجتيازه للفحص الطبي.

وفي حين لم يتم التأكد بصورة قاطعة من مسؤولي نادي العين بشأن الصفقة، يتوقع أن يعلن النادي العيناوي عن التوقيع مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

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