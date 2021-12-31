انسحاب منافس الجزيرة من مونديال الأندية وبطل تاهيتي بديلا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسا من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل، واختار فريق بيراي بطل تاهيتي بديلا له ليواجه الجزيرة في يوم الأفتتاح بالمرحلة الأولى من البطولة ، وبرر أوكلاند سيتي إنسحابه بجائجة كوفيد 19 دون الخوض في التفاصيل لتكون المرة الثانية على التوالي التي ينسحب فيها من البطولة لذات السبب.

ويشارك في الحدث العالمي 7 أندية من النخبة بقيادة تشيلسي بطل اوروبا، الهلال السعودي بطل آسيا، الأهلي القاهري بطل أفريقيا، بالميراس بطل بطل أمريكا الجنوبية، مونتيري بطل أمريكا الشمالية إضافة إلى بيراي بطل أوقيانوسا منافس الجزيرة النادي المستضيف في المرحلة الأولى على ان يتلقي الفائز من الفريقين بالهلال السعودي في المرحلة الثانية.

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