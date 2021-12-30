بني ياس يحقق أكبر انتصار له على شباب الأهلي في الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق بني ياس أكبر انتصار له على شباب الأهلي في تاريخ مواجهاتهما بعدما أمطر "السماوي" شباك "الفرسان" بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على ملعب الشامخة في الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان أكبر فوز لبني ياس على شباب الأهلي قد حققه في عام 2018 عندما فاز بثلاثية نظيفة.

وألحق بني ياس بشباب الأهلي أكبر خسارة والثانية في الموسم الحالي، ليرفع السماوي رصيده إلى 15 نقطة متقدماً للمركز الثامن في جدول الترتيب، وليبتعد عن مراكز المؤخرة، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 20 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط عن العين متصدر المسابقة.

ونجح بني ياس في قلب الطاولة على شباب الأهلي بعدما تقدم الأخير مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع حمدان الكمالي الذي سجل من ركلة جزاء.

وعادل فواز عوانة النتيجة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني نجح لاعبو بني ياس في استغلال المساحات في دفاع شباب الأهلي، وسجل سهيل النوبي الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد مراوغة أكثر من لاعب وسدد من على حدود المنطقة في شباك الحارس حسن حمزة.

وأكمل شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البرازيلي إدواردو نتيجة تدخل عنيف مع سهيل النوبي.

واستغل لاعبو بني ياس النقص العددي في صفوف المنافس في الدقائق العشر الأخيرة، وعزز الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

وأختتم البديل محمد راشد رباعية السماوي بالهدف الرابع في الدقيقة 86 بعد أن حول عرضية سواريز جهة اليسار برأسه في مرمى شباب الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز