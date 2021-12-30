الوصل يقسو على العروبة ويقفز للمركز السابع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حقق الوصل فوزاً قاسياً على ضيفه العروبة بخمسة أهداف نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء اليوم، في الجولة الثانية عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل أهداف الوصل كل من علي صالح هدفين في الدقيقتين 22 و39، وفابيو دي ليما في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وأدريلسون ومحمد العكبري في الدقيقتين 48 و85.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة، وقفز إلى المركز السابع، وتوقف رصيد العروبة عند 7 نقاط، وظل في المركز الثالث عشر قبل الأخير في جدول ترتيب أندية الدوري.

واستحوذ الوصل على مجريات المباراة، وكانت له الأفضلية والخطورة، وأضاع لاعبيه العديد من الفرص السهلة للتسجيل في الدقائق الأولى، حتى تمكن علي صالح، من افتتاح التسجيل لـ"الفهود" في الدقيقة 22، من هجمة سريعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والتي كشفت دفع عطاس لاعب العروبة، للاعب علي صالح، وسددها فابيو دي ليما، مسجلاً هدفاً ثانياً للوصل في الدقيقة 34.

وعزز علي صالح، تقدم الوصل بهدف ثالث في الدقيقة 39، بتسديدة مفاجأة وقوية من خارج منطقة جزاء العروبة، ليؤكد "الفهود" تفوقهم الواضح خلال النصف الأول من المباراة.

ودخل الوصل الشوط الثاني بقوة، وخطف أدريلسون، هدفاً رابعاً برأسية قوية في الدقيقة 48، ثم أضاف محمد العكبري، الهدف الخامس للوصل في الدقيقة 85.

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