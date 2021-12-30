الوحدة والجزيرة.. مسك ختام 2021

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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تختتم الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الوحدة والجزيرة في ديربي العاصمة أبوظبي، في السابعة والنصف مساء غد،، باستاد آل نهيان، بطموح الفوز في آخر مباريات عام 2021 والحصول على دفعة معنوية للعام الجديد، إذ يعد الفوز في المباراة التي تحمل طابعاً خاصاً وأهمية كبيرة بمثابة أفضل هدية للعام الجديد.

ويعول الوحدة صاحب الأرض كثيراً على المباراة لا سيما وأنها مع جاره التقليدي في تجاوز التعثر الذي حدث للفريق في الجولة الأخيرة وتعرضه للخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم أمام اتحاد كلباء، وبالتالي فإن الفوز في «الديربي» سيعيد الفريق للمسار الصحيح، إضافة إلى الإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب وعدم اتساع الفارق مع المتصدر العين لأكثر من 7 نقاط.

ويحتل الوحدة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الذي يحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة، ولا يريد «العنابي» إنهاء العام بخسارة وصافة الدوري.

ويأمل الوحدة إلى معادلة عدد الانتصارات مع الجزيرة خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين منذ تطبيق الاحتراف، إذ التقيا في 24 مباراة، حقق الجزيرة الفوز في 9، مقابل 8 انتصارات للوحدة، وحسم التعادل 8 مواجهات.

على الجانب الآخر يطمح الجزيرة إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على خورفكان برباعية والتي أعادت الفريق للمسار الصحيح، والمباراة بالنسبة لـ «فخر أبوظبي» في غاية الأهمية لتفادي الابتعاد عن المنافسة، حيث في حالة الخسارة سيصل الفارق مع المتصدر إلى 11 نقطة.

ولم يحقق الجزيرة الفوز على الوحدة في ملعب الأخير باستاد آل نهيان سوى مرة واحدة منذ عام 2013 في الدوري عندما فاز الجزيرة 2-1 في نوفمبر 2018.

ويغيب عن «العنابي» مدافعه التونسي المقيم علاء الدين زهير بسبب الإصابة، وعبد الله حمد المنضم للخدمة الوطنية، فيما من المتوقع عودة الحارس محمد الشامسي إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباريات الأخيرة منذ عودته من المنتخب الوطني.

حافز

وقال الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة إن مباراة الجزيرة ديربي بطابع خاص له أهميته ونملك الحافز من أجل تقديم أداء قوي يؤهلنا لتحقيق الفوز، ولكنها مباراة صعبة خصوصاً بعد خسارتنا أمام اتحاد كلباء، وأتمنى أن يكون اللاعبين على استعداد وتركيز لتقديم أفضل ما لديهم في اللقاء.

وأضاف أنه من حسن الحظ أن الفاصل الزمني بين مباراة كلباء والجزيرة قصير حتى لا تؤثر الخسارة على الفريق، مشيراً إلى أن الدوري بمثابة ماراثون طويل ومن المبكر الحديث أو الحكم عن المنافسة في الوقت الحالي، ولكنه متفائل بالمرحلة المقبلة للوحدة.

وأوضح أن عدم الثبات في التشكيلة يعود لرغبته في التدوير وتجهيز جميع اللاعبين نظراً لأن الموسم الطويل، إضافة إلى الغيابات بسبب الإصابات والإيقاف.

وعن إمكانية عودة الحارس محمد الشامسي للتشكيلة الأساسية أكد أن الشامسي الحارس الأول في الوحدة وظروف شخصية حالت دون مشاركته في المباريات الأخيرة، إلا أنه أصبح جاهزاً من الناحيتين البدنية والذهنية للمشاركة في الديربي اليوم.

جاهزية

وأكد مارسيل كايرز مدرب الجزيرة أنه ولاعبيه يتطلعون للقاء بكل حماس وأن فريقه لا ينقصه شيء لتحقيق الفوز، ذاكراً أن جميع عناصره في كامل الجاهزية البدنية والمعنوية مع وجود رغبة الفوز بالنقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية في البطولة، واعترف كايزر في ذات الوقت بأن المباراة لن تكون سهلة لأنه سيلعب ضد منافس قوي، حسب قوله، مشيراً إلى أن الوحدة من الفرق القوية التي تقدم مردوداً جيداً ولديه لاعبين أكفاء.

وأكد المدرب الهولندي أنه لن يغير طريقة لعبه بسبب قوة منافسه، وأضاف: سنعتمد على طريقتنا المعروفة في الاستحواذ على الكرة والهجوم مع صناعة الفرص لإحراز الأهداف، أما الوحدة لا أعلم الطريقة التي سيعتمد عليها، لأن المهم بالنسبة لي دائماً فريقي.

وعن إمكانية المحافظة على لقب بطولة الدوري قال كايزر: لا أفضل الحديث عن هذا الموضوع، لأن هدفي حالياً تطوير مستوى الفريق وتقديم مستويات متميزة، كما أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن التتويج باللقب، كل شيء يمكن أن يتضح لاحقاً.

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