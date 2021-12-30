الإمارات والشارقة.. دوافع مختلفة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يستقبل الإمارات على ملعبه ضيفه الشارقة عند الخامسة مساء غد لحساب الجولة 12 من دوري «أدنوك للمحترفين»، في مباراة مهمة يمتلك فيها كل طرف خيار الفوز فقط لدوافع مختلفة.

ويدخل «الصقور» اللقاء بقيادة مدربه الجديد، المصري أيمن الرمادي في أول مهمة له بعد توليه القيادة الفنية قبل 72 ساعة من موعد اللقاء خلفاً للمغربي طارق السكتيوي، ويسعى لاعبوه بكل قوة من أجل النقاط الثلاث وبداية جديدة تحت قيادة الرمادي بحثاً عن مفاجأة الفوز بعد أن تعرض الفريق لعشر هزائم وحقق تعادلاً واحداً من مجموع 11 جولة ليمتلك نقطة واحدة في المركز الأخير وبفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر الذي خسر أمامه الجولة الماضية «العروبة»، فيما يسعى الشارقة للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 22 بعد تقدمه في الجدول خطوة كبيرة في آخر مباراتين ووصوله للنقطة 19

صعوبة

وأكد أيمن الرمادي مدرب الصقور صعوبة مهمة فريقه، ذاكراً أنه يعتبر جميع مباريات الدوري صعبة دون تمييز للمنافس وقال: علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نقاتل بكل قوة حتى نتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشارقة الذي يضم أبرز العناصر صاحبة الخبرة والموهبة.

وأشار الرمادي إلى أنه يثق في قدرات لاعبيه ويعلم أنهم يمتلكون الإمكانات التي تجعلهم يحققون الانتصار، وقال: صحيح أن نتائج الفريق لم تكن جيدة لكن هنالك وقت للتعويض، لدينا 15 مباراة يمكن أن تغير موقفنا في جدول الترتيب، وأنا واثق 100% أننا قادرون على البقاء بالدوري والابتعاد عن شبح الهبوط إذا اجتهدنا في عملنا وحالفنا التوفيق.

فارق كبير

وفي المقابل أكد كوزمين مدرب الشارقة صعوبة المباراة رغم الفارق الكبير في الجدول بين الفريقين، حيث نبه إلى عدم الاهتمام بهذا الفارق وأن المباراة تعتبر بالنسبة له أصعب من المباراتين السابقتين أمام خورفكان وبني ياس، مشيراً إلى تعامله بأقصى درجات الحذر.

وأشار إلى من يعتقد أن المواجهة المقبلة سهلة مخطئ، وكل المباريات صعبة بغض النظر عن موقع منافسك في جدول الترتيب ونتائجه في المباريات السابقة وقال تفصيلاً: «علينا التعامل مع المباراة بكل جدية كأنها مباراة نهائي كأس وأنا اعتبرها أصعب من مباراتي الفريق أمام بني ياس وخورفكان السابقتين، كما أن فريق الإمارات قام بتغيير جهازه الفني وهو ما يدفع بروح جديدة في الفريق علينا أن نعمل حسابها ونضعها في الاعتبار».

ووصف كوزمين أداء فريقه أمام بني ياس بالجيد، إلا أنه يطمح لتقديم مستوى أفضل ودائماً يطلب من اللاعبين كل ما يمكن تقديمه، وأوضح أن الفريق تميز في مبارياته السابقة بالتوازن والمهم دائماً إحراز التقدم في الأداء من مباراة لأخرى. واعتبر كوزمين أن المباراة تعد اختباراً لمدى نضوج فريقنا ولاعبينا.

وعن التغييرات التي أجراها في الخطة في المباراة السابقة وإمكانية اللعب بطريقة مختلفة أمام الإمارات قال: لم أحدد بعد الطريقة التي سنلعب بها والمهم عندي دائماً القدرة على اللعب بأكثر من طريقة وأكثر من تشكيل لكننا بالتأكيد لا نقوم بذلك في كل مباراة.

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