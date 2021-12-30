العين يعزز صدارته بفوز صعب على عجمان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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عزز العين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (30 نقطة) بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز صعب 2-1 على ضيفه عجمان مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 12 من المسابقة، وبخسارته بقي عجمان في رصيد (15 نقطة).

وفاجأ عجمان مضيفه العيناوي بتسجيله هدفا مبكرا في الدقيقة الخامسة جاء عن طريق مدافعه ميرال، وضغط العين بقوة من أجل العودة للمباراة حتى تحقق له ذلك في الدقيقة (37) عندما سجل له التوغولى لابا كودجو، هدف التعادل من ضربة رأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني تابع العين ضغطه وسجل هدفا بواسطة سفيان رحيمي في الدقيقة 62 لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائه بسبب وجود حالة تسلل قبل تسجيل الهدف، وتابع لاعبو الفريق البنفسجي اندفاعهم الهجومي حتى أثمرت جهودهم عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (86) بعد تسديدة قوية من نادر يحيى ارتدت من حارس المرمى

وأكملها مدافع البرتقالي في مرماه ليفوز العين بهدفين لهدف.

وهذا هو الفوز رقم ( 17 ) للعين على عجمان، مقابل انتصار وحيد للأخير خلال 20 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري في عهد الاحتراف، وحضر التعادل بينهما في مناسبتين.

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