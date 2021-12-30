المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أطلقت رابطة المحترفين جولة ترويجية لكأس السوبر الإماراتي، ستطوف خلالها الكأس في زيارة لمقر الشركات الراعية للرابطة، وبدأت الجولة، من فندق ريكسوس بريميوم بدبي، وتتواصل بزيارة لفندق قصر الإمارات في أبوظبي، كما ستحط كأس السوبر الرحال في مقر «النابودة»، يليه مقر طيران الإمارات، وتتواصل رحلة كأس السوبر الإماراتي لتزور «أدنوك» و«اتصالات»، وتقام مباراة السوبر تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم» يوم 7 يناير المقبل على استاد هزاع بن زايد، ويجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي.

وتأتي الجولة في إطار مبادرات الرابطة الترويجية لكأس السوبر، والذي سيشهد تتويج أول أبطال الموسم 2021 ـ 2022 في أجواء استثنائية حرصت الرابطة على تقديمها للجماهير وتنطلق اعتباراً من 5 يناير وحتى موعد المباراة، كما رصدت الرابطة جوائز قيمة تصل إلى 100 ألف درهم وجوائز عينية ضمن السحوبات على تذاكر المباراة الإلكترونية.

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