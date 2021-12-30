التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "الفارس" و"العميد"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الظفرة والنصر التي جرت مساء اليوم الخميس بإستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الظفرة رصيده إلى النقطة التاسعة ويستمر في المركز الـ 12 في جدول الترتيب، بينما وصل النصر إلى النقطة 18 في المركز السادس وابتعد خطوة عن المنافسة على اللقب.

تقدم النصر أولاً عن طريق البرتغالي توزي في الدقيقة 17، وعادل السنغالي ماكيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 24.

جاءت البداية هجومية من جانب النصر الذي أضاع فرصتين محققتين في الدقائق الأولى عن طريق عمر جمعة وتيغالي، إلى أن نجح توزي في استغلال تمريرة ضياء سبع لينفرد بالمرمى ويضعها في شباك الحارس عبد الله سلطان حارس الظفرة.

ورغم الأفضلية المطلقة للنصر خلال مجريات الشوط الأول والهجمات المتتالية على مرمى أصحاب الأرض إلا أن الفريق لم يتمكن من ترجمة تلك الأفضلية إلى أهداف أخرى بسبب الرعونة أحياناً من جانب اللاعبين وتألق حارس الظفرة.

وتمكن ديوب من معادلة النتيجة في الدقيقة 24 مستغلاً خطأ في المراقبة من دفاع النصر ليضع الكرة قوية على يسار الحارس عبد الله التميمي.

وتواصلت معاناة الظفرة بخروج محمد الجنيبي للإصابة ونزول النيجيري إيموه إيزيكيل.

وتألق عبد الله سلطان حارس الظفرة وأفضل لاعب في المباراة في الزود عن مرماه في الكثير من الكرات التي سنحت للاعبي النصر الذين عجزوا عن هز الشباك مرة ثانية، فيما اعتمد الظفرة على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني وكاد أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما ردت العارضة تسديدة قوية من خلف الحوسني.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعد خروج البديل ريان مينديز الذي دخل في الشوط الثاني بسبب الإصابة ليخسر الفريق تغييراً ويدخل بدلاً منه عبد الله أنور في الدقيقة 88.

ولم تثمر التبديلات التي أجراها مدربا الفريقين عن تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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