حسم لقب بطل «شتاء الهواة» السبت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تتركز الأنظار في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مباراتي الحمرية «الثالث» مع العربي المتصدر، ودبا الفجيرة «الوصيف» مع جاره دبا الحصن «الرابع» والمقررتين السبت المقبل، وربما تحدد نتائج المباراتين صاحب لقب «بطل الشتاء»، إذ قدر للعربي «31 نقطة» الفوز مع خسارة دبا الفجيرة «30 نقطة» أمام الحصن فحينها يتوج ممثل أم القيوين باللقب بطل الشتاء دون انتظار نتائج الجولة 14.

وتنطلق مباريات الجولة عصر غد بثلاث مواجهات تجمع الفجيرة مع سيتي والذيد مع الجزيرة الحمراء ومصفوت مع غلف اف سي، وهي مباريات لا تؤثر نتائجها على فرق الصدارة وتعد بمثابة تحسين مراكز فقط، ويسعى الفجيرة لاستعادة النغمة بعد وقوعه في فخ التعادل السلبي أمام الجزيرة الحمراء في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، أما فريق سيتي فلا يزال يبحث عن نفسه مع الهواة بعد اكتفاء الوافد الجديد لدوري الأولى بتعادلين فقط و9 هزائم.

وفي المباراة الثانية يحاول مدرب الذيد المؤقت التونسي محمد نزار أن يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد بعد تصديه للمهمة بديلاً للمدرب الوطني وليد عبيد، ويأمل الذيد العاشر بعشر نقاط تناسي مرارة الهزيمة أمام غلف اف سي واستعادة نغمة الفوز من جديد، وفيما يتعلق بضيفه الجزيرة الحمراء صاحب المركز 13 بثماني نقاط فقد مني قبل جولتين بهزيمة ثقيلة أمام دبا الفجيرة لكنه عاد في اللقاء السابق وتعادل مع الفجيرة.

وتجمع آخر مواجهات الغد كلاً من مصفوت الثامن بـ 12 نقطة وضيفه غلف اف سي التاسع «11 نقطة» في مباراة يدخلها الفريق الضيف بمعنويات الفوز على الذيد، فيما يسعى مصفوت لإيقاف مسلسل الهزائم والتي كان آخرها في الجولة الماضية أمام مسافي بهدف.

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