خورفكان وكلباء.. فك ارتباط النقطة 15

المصدر: خورفكان- محمد فضل

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يتطلع خورفكان وكلباء في مباراتهما غداً، في «ديربي» الساحل الشرقي، ضمن الجولة 12 من دوري «أدنوك للمحترفين»، بملعب صقر بن محمد القاسمي لفك ارتباط النقطة 15، وكان نادي خورفكان شهدت عدة تحولات، عقب الهزيمة من الجزيرة في الجولة 11، برباعية نظيفة، وتم الإطاحة بمدرب الفريق البرازيلي زاناردي من منصبه، بعد أكثر من موسمين ونصف مع الفريق، وحل بديلاً عنه مساعده عبد المجيد النمر، الذي تصدى للمهمة الصعبة، وتنتظر جماهير خورفكان منه إعادة «النسور» للتحليق من جديد في الدوري، بعد مغادرة «أبناء الخور» الكأس الغالية من دور الـ 16، على يد الوصل، بجانب الخروج من الدور الأول من كأس رابطة المحترفين.

ولن تكون مهمة المدرب النمر سهلة، خصوصاً أن كلباء يعيش أفضل أيامه، وألحق الهزيمة الأولى قبل أسبوع بالوحدة وصيف الدوري، فضلاً عن مسيرة ناجحة على مستوى مسابقات الموسم، حيث تأهل الفريق لربع نهائي الكأس الغالية، إلى جانب بلوغه ربع نهائي كأس الرابطة، ويفتقد كلباء جهود الثنائي مهند العنزي وبينال مالابا، بسبب الإصابة.

صعوبة

وتوقع عبد المجيد النمر مدرب خورفكان، مواجهة صعبة أمام كلباء، وقال: راجعنا أخطاء لاعبي الفريق من أجل تصحيحها، نسعى للخروج بنتيجة إيجابية، وننتظر مساندة جماهير الفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.

قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: فريقي يمر بمرحلة جيدة، بعد الفوز على «العنابي»، والذي منح «النمور» دفعة معنوية قوية، وعلينا الاستمرار على نفس الخط التصاعدي، وأن نحدث قفزة نوعية، بتحقيق فوز ثانٍ على التوالي في الدوري.

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