4 مباريات تفتتح جولة «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين تحت شعار «أجمل شتاء في العالم»، بمبادرة من رابطة المحترفين، تماشياً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات..

وتجري اليوم 4 مباريات، حيث يستقبل بني ياس على ملعبه باستاد الشامخة في السابعة والنصف مساءً، شباب الأهلي.

ويدخل بني ياس اللقاء وهو يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة .

هدف

أما شباب الأهلي الذي ارتقى للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الوحدة فيسعى إلى مطاردة المتصدر العين وانتظار نتائج بقية الجولة التي قد تأتي في صالحه في حالة تعثر العين والوحدة وتقليص الفارق مع الصدارة.

ويستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الخامسة مساءً، فريق عجمان، في مباراة تعتبر بمثابة تحدٍ من قبل الفريق البرتقالي للعين المتصدر برصيد (27 نقطة) فيما يتطلع الزعيم للابتعاد أكثر بصدارته، أما عجمان صاحب المركز الثامن برصيد (15 نقطة) فيأمل في عرقلة الزعيم والخروج بأفضل النتائج للتقدم خطوة أخرى في الترتيب .

وسيكون التعويض شعار الظفرة والنصر عندما يلتقيان في الخامسة مساءً باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

ويحتل الظفرة المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، ولم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ الجولة السابعة، بينما يقف النصر في المركز السادس برصيد 17 نقطة. ويستضيف الوصل العاشرة بـ 14 نقطة فريق العروبة الـ 13 برصيد 7 نقاط .

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