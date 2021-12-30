العين يحسم المرحلة الأولى لـ«دوري الجماهير»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

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حسم نادي العين لقب دوري الجماهير في مرحلته الأولى- فئة الجوائز الدورية- عن إجمالي الحضور في الجولات 9، 10 و11، متربعاً على قائمة الترتيب بإجمالي حضور، بلغ 3939، متفوقاً على الجزيرة، الذي كان يحتل المركز الأول في الجولتين التاسعة والعاشرة، والذي بلغ إجمالي جماهيره 2508، فيما حل نادي خورفكان في المركز الثالث بإجمالي .

وكانت رابطة المحترفين قد أطلقت مبادرة «دوري الجماهير» من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، سعياً منها لدعم الأندية في استقطاب الجماهير، وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة، وتعزيز الولاء بين المشجع والنادي ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، خلال مباريات الجولة 12 . وسينطلق سباق التحدي بين الجماهير مجدداً في الجولة 12، للفوز بالجائزة الدورية الثانية.

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