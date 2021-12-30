استاد آل مكتوم يستضيف مواجهة «الأبيض» وسوريا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم شقيقه السوري على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، يوم الخميس 27 يناير المقبل عند السادسة و55 دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى لمرحلة الإياب للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكان الأبيض يلعب مبارياته السابقة على ملعب استاد نادي الوصل في زعبيل.

وسعت لجنة المنتخبات الجديدة برئاسة حميد الطاير إلى توفير وقت إضافي لفترة تجمع «الأبيض» بالتعاون مع رابطة المحترفين، للمساهمة في تجهيز اللاعبين بشكل جيد فنياً ومعنوياً، لتخطي الآثار السلبية لمشاركة الفريق في بطولة كأس العرب، حيث سيتجمع الفريق يوم 18 يناير بعد انتهاء منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستقام يومي 15 و16 يناير المقبل، بلقاء الوصل مع العين والجزيرة مع الوحدة واتحاد كلباء مع بني ياس والشارقة مع شباب الأهلي، حيث ستكون هذه المباريات فرصة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين لمعسكر الأبيض.

متابعة

ويعكف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك على متابعة أداء اللاعبين خلال منافسات دوري أدنوك، ،للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية للاستقرار على القائمة التي سيستدعيها لمواجهة سوريا، وأبدى أعضاء الجهاز الفني ارتياحهم لعودة عدد من اللاعبين المصابين ومشاركتهم مع فرقهم بالدوري مثل ليما لاعب الوصل وخلفان مبارك وخليفة الحمادي لاعبا الجزيرة وكايو لاعب العين، ويخشى الجهاز الفني من تعرض أي من اللاعبين للإصابة خلال الفترة المقبلة التي تسبق تجمع المنتخب، لحاجة الفريق إلى جهد كل لاعبيه.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث بمجموعته الأولى برصيد 6 نقاط بعد إيران المتصدر بـ 16 نقطة وكوريا الجنوبية بـ 14 نقطة، ويتمسك الأبيض بنيل المركز الثالث ليلاقي ثالث المجموعة الثانية والتي يحتلها للآن المنتخب الأسترالي، لذلك ينظر الجميع لمباراة سوريا المقبلة على أنها مباراة مصيرية في مسيرة الأبيض بالتصفيات.

خلافات

من جهة أخرى بدت بوادر خلافات تظهر في الأفق بين اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، والروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب الأول، الذي تولى المسؤولية أخيراً، تتعلق بالحصول على مستحقاته المالية، مما جعله يرفض التوقيع بشكل رسمي على عقد تدريب للمنتخب السوري.

وكشف نبيل السباعي رئيس اللجنة المؤقتة في تصريحات تلفزيونية عن أن الراتب الشهري للمدرب تيتا فاليريو 10 آلاف دولار، إضافة لضعف هذا المبلغ لجهازه الفني المساعد، ويعجز الاتحاد عن تلبية مطلب المدرب لعدم وجود هذه المبالغ بالخزينة، فكل أموال المساعدات السنوية من الاتحاد الآسيوي والدولي مجمدة منذ 10 سنوات وهي تتجاوز 15 مليون دولار، وحتى الـ 750 ألف دولار المخصصة للمنتخبات التي تخرج من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، أكد السباعي أنها ذهبت باتجاه الأموال المجمدة.

يذكر أن الروماني تيتا فاليريو، تولي مهام تدريب «نسور قاسيون» قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العرب في قطر، دون أي شروط، ونجح في إعادة الروح والثقة للاعبين بفوز تاريخي على تونس، لكن بعد العودة من كأس العرب دبت الخلافات بين المدرب واللجنة المؤقتة بسبب مطالبته بجهاز معاون من موطنه ورفض اللجنة مطلبه، مما جعله يطالب بعدة أشياء مثل تغيير حافلة الفريق ورفض حضور بعض اللاعبين القدامى لتدريبات الفريق.

تنسيق

عقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً أول من أمس مع مسؤولي استاد آل مكتوم بحضور ممثلي الإدارات المعنية، حيث تم مناقشة كافة المتطلبات التنظيمية والتسويقية والإعلامية إلى جانب البروتوكول الطبي والخاص بتنظيم مباراة الأبيض مع سوريا المقبلة.

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