تأجيل «الخليجية» يعيد ترتيب الكرة الكويتية

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف:

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بدأت اللجان العاملة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم إعادة جدولة المسابقات المحلية، بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى 11 مايو المقبل، بحيث تستمر جميع المسابقات، وتحديد إقامة السوبر الكويتي، الذي يجمع العربي بطل الدوري في النسخة الماضية أمام الكويت بطل كأس الأمير، والمقرر لها 17 يناير المقبل.

بعد كأس السوبر، تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لكأس ولي العهد وكأس الأمير، ويقام الدور الأول بداية 18 يناير، ويختتم يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تقام مباراتان في اليوم الواحد، على أن يتم تحديد النهائي فيما بعد.

ومن داخل اللجنة الفنية بدأت الاتصالات للتأكيد على مواجهتي منتخب تايلند في العاصمة بانكوك، المقرر لهما 27 و30 يناير المقبل في «فيفا داي» وإرسال الاتحاد الكويتي كتاباً إلى نظيره التايلاندي، طلب خلاله موافاته بالإجراءات الصحية، التي وتطبقها السلطات الصحية هناك من أجل اتباعها من قبل الوفد الكويتي.

في الوقت نفسه تستكمل اليوم منافسات الجولة السابقة لدوري stc الممتاز بإقامة مواجهتي القادسية صاحب الترتيب الثالث برصيد 12 أمام الفحيحيل السابع برصيد 5 نقاط، بينما يسعى كاظمة المتصدر برصيد 14 نقطة إلى الحفاظ على صدارته خلال اللقاء، الذي سيجمعه مع التضامن قبل الأخير برصيد 4 نقاط، بعدما افتتحت الجولة أمس بلقاء العربي السادس برصيد 8 نقاط أمام الشباب الثامن برصيد 4 نقاط.

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