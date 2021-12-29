الظفرة والنصر.. لا بديل عن الفوز

المصدر: دبي - عدنان الغربي أبوظبي - محمد صادق

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الظروف والنتائج الأخيرة، فرضت شعار «التعويض» على مواجهة الظفرة والنصر، عندما يلتقيان في الخامسة مساء غدٍ باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة في افتتاح الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

المباراة تعد مواجهة بين جريحين، بعد أن تعرض الظفرة للخسارة أمام شباب الأهلي بهدف، ومني النصر بخسارة بثلاثية من العين في الجولة الأخيرة من المسابقة، إذ سيسعى كلا الفريقين للخروج من الإحباط المسيطر عليهما بسبب النتائج المخيبة بتحقيق الفوز في اللقاء.

يحتل الظفرة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط، ولم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ الجولة السابعة، وسيحاول حصد نقاط المباراة لتفادي الدخول في النفق المظلم قبل نهاية الدور الأول من المسابقة.

ويغيب عن الفريق البرازيلي ليوناردو بيريرا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي في المباراة الماضية.

وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة أن وضع فريقه قبل مباراة الغد، والخسارة التي تعرض لها في الجولات الأخيرة تجعل الفريق يدخل اللقاء بهدف وحيد هو الفوز وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المباراة خصوصاً أن النصر قادم أيضاً من خسارة.

وقال إن فارق النقطة بين الظفرة والعروبة، قبل لقائهما المنتظر في ختام مباريات الدور الأول، سيجعل الفريق يسعى لتقديم مباراة جيدة وقوية، مضيفاً إن الظفرة يقدم مباراة جيدة، ولكنه واجه فرقاً قوية في الجولات الأخيرة.

العميد واستعادة الثقة

من جهته لا يملك النصر بديلاً عن الفوز من أجل استعادة الثقة والهدوء بعد الخسارتين الأخيرتين، على يد العين في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثم دوري أدنوك للمحترفين، ولن تكون مهمة العميد سهلة في ظل الغيابات التي يعاني منها في كل جولة، حيث يفتقد أمام الظفرة الثنائي البرازيلي غلوبير ليما، والجزائري مهدي عبيد بسبب الإيقاف، وتحوم الشكوك حول مشاركة ريان مينديز الذي يخضع لعملية الـتأهيل.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن فريقه لا يملك بديلاً عن الفوز من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة، مشدداً على ضرورة الظهور بوجه مشرّف واللعب بتركيز ودون أخطاء، مشيراً إلى أن العميد يواجه ظروفاً صعبة بسبب تعدد الغيابات والتي أثرت على نتائج الفريق بشكل واضح.

وأوضح دياز أن أي فريق معرض لمواجهة ظروف صعبة، على غرار النصر، لكنه يجب أن تكون لديه ردة فعل سريعة لاسيما أنه يمتلك لاعبين محترفين يدركون جيداً ما يجب فعله.

وقال حارس المرمى عبد الله التميمي إن الفريق مر بمرحلة صعبة ويتوجب عليه الظهور بصورة مختلفة في الفترة المقبلة، وأضاف: لن نرمي المنديل، سنصحح أخطاءنا، ونعترف لجمهورنا بالتقصير في حقهم، وإن هذا الأمر لا يرضينا، ونعدهم ببذل كل جهودنا من أجل تصحيح الصورة.

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