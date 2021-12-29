العين وعجمان.. التحدي والصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم العين - طلحة عبدالله

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الخامسة من مساء غدٍ، فريق نادي عجمان لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تعتبر بمثابة تحد من قبل الفريق البرتقالي للعين المتصدر برصيد (27 نقطة) فيما يتطلع الزعيم للابتعاد أكثر بصدارته، أما عجمان صاحب المركز الثامن برصيد (15 نقطة) فيأمل في عرقلة الزعيم والخروج بأفضل النتائج للتقدم خطوة أخرى في الترتيب العام لفرق المسابقة.

ويدخل العين المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه المستحق على النصر بالجولة السابقة والانفراد بالقمة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، فضلاً عن عودة عدد من لاعبيه الذين غابوا أخيراً بداعي الإصابة، حيث ينتظر أن يعود المهاجم التوغولى لابا كودجو، لقيادة الهجوم، بالإضافة للقائد بندر الأحبابي، وكايو كانيدو، واللاعب الشاب محمد عباس، في حين سيتواصل غياب كوامي أتون، وياسين مرياح.

واختتم الفريق البنفسجي مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه، وحرص خلالها المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للعين، على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الليلة بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

فيما يسعى فريق عجمان صاحب الـ 15 نقطة، لتقديم مستوى يؤهله للخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، ويستمد آماله في المباراة من واقع مواقفه القوية أمام المنافسين الكبار هذا الموسم حيث حقق الفوز على كل من النصر والشارقة وبني ياس والجزيرة، وتعادل في الجولة الماضية أمام الوصل، واستعد الفريق لمواجهة العين بـ 3 تدريبات كان آخرها مساء أمس قبل التوجه للعين.

عودة المصابين

توقع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، عودة بعض اللاعبين الذين غابوا أخيراً بداعي الإصابة إلى قائمة خيارات التشكيلة البنفسجية في لقاء اليوم أمام عجمان، وقال إنه سينتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة ليتخذ قراره بشأن العناصر التي سيختارها للتشكيلة النهائية.

وشدد على ضرورة التركيز والجدية من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مبيناً أن جميع الفرق تلعب بتنظيم كبير وتبذل جهوداً مضاعفة في مواجهة فريقه، وهو ما أوضحه للاعبين، وقال: سندخل المباراة الليلة وكأننا خاسرون بهدف وعلينا التفكير في كيفية التغلب على المنافس، فنحن نعرف قدراته الهجومية وهو يضم في صفوفه لاعبين أصحاب مهارات جيدة ويعتمد على الهجمات المرتدة.

وأوضح المدرب الأوكراني، أنه غير متأكد من جاهزية العائدين من الإصابة بنسبة 100% مع علمه أن الجمهور العيناوي يترقب عودتهم، لافتاً إلى أن اللاعبين الذين شاركوا المباراة السابقة قدموا مردوداً جيداً، غير أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من اللاعبين لمساعدتنا وخصوصاً في الشوط الثاني.

النتائج الإيجابية

أكد محمد شاكر، مدافع العين، أن فريقه مطالب بالاستمرار في تحقيق النتائج القوية، مبيناً أن عودة بعض اللاعبين الذي غابوا أخيراً بداعي الإصابة ستدعم صفوف العين، وقال: نتطلع للفوز، وندرك ما المطلوب منا لتحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا مع الاحترام لجميع المنافسين.

وأضاف: تحضيراتنا للمباراة مضت على نحو جيد والمدرب سيرجي ريبروف، حلل نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، واستراتيجية الفريق في التعامل مع جميع المباريات واضحة، وتتمثل في الحرص دائماً على التركيز في كل مباراة على حدة.

قدرات المنافس الهجومية

على الجانب الآخر، ركز المدير الفني لعجمان غوران على الجوانب التكتيكية أكثر من البدنية، نظراً لضيق الوقت، ولا يتوقع حدوث تغيير في التشكيلة التي خاضت مباراة الوصل رغم تعافي اللاعب المقيم لياندرو من الإصابة، حيث فضل المدرب غوران إراحته لمزيد من التعافي، لا سيما والفريق تنتظره مباراة الإياب الأسبوع المقبل في كأس الرابطة أمام شباب الأهلي ثم مواجهة الإمارات في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال غوران إن فريقه يواجه منافساً قوياً يتصدر الدوري، ومعروف أن العين لديه عناصر جيدة من اللاعبين، ولكن ثقته في لاعبي فريقه كبيرة لتقديم مستوى مقنع، مشيراً إلى أن الوقت كان قصيراً للاستعداد بعد مواجهة الوصل ولكن لا بد من التكيف مع الموقف، وقال إنه يعلم قدرات الفريق المنافس الهجومية، وسيتعامل معها بما يجب من أجل التركيز على عدم استقبال هدف وفي الوقت نفسه تحقيق نتيجة إيجابية، وقال إنه يعمل في جميع المباريات من أجل المحافظة على نظافة الشباك ولكن لا يمنع ذلك من اللعب بطريقة هجومية أثناء المباراة من أجل نتيجة إيجابية.

وأوضح غوران أنه لن يخاطر بالدفع باللاعب لياندرو بعد تعافيه من الإصابة وينتظر بعض التقارير الطبية لمشاركة بعض اللاعبين، واعترف أن فريقه واجه بعض الصعوبات في ختام الهجمات في المباريات السابقة برغم التنظيم الجيد وقيادة الهجمات ولكن كان يحتاج للختام الجيد للهجمات أمام المرمى.

تركيز كبير

قال لاعب وسط عجمان المنتقل هذا الموسم من العين محمد هلال، إن مواجهة فريقه السابق تتطلب المزيد من التركيز، وقال إن عجمان استعد للمباراة بكل جدية رغم ضيق الوقت بين الجولة الماضية، وأوضح أنه في كامل جاهزيته ويحرص على مواصلة تدريباته ويترك أمر مشاركته للمدرب.

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