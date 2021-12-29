بني ياس وشباب الأهلي.. التعويض والمطاردة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي: أبوظبي- محمد صادق:

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يستقبل بني ياس على ملعبه باستاد الشامخة في السابعة والنصف مساء غد، شباب الأهلي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل بني ياس الذي يحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وهو مركز لا يليق بوصيف الدوري الموسم الماضي المباراة، على أمل التعويض، عقب خسارته القاسية في الجولة الماضية أمام الشارقة بثلاثية نظيفة، إضافة إلى محاولة الهروب من مراكز المؤخرة.

ويخوض بني ياس اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء المدافع محمد جابر، المعار من شباب الأهلي مطلع الموسم الجاري للسماوي، بسبب بند في عقد الإعارة بعدم اللعب مع بني ياس أمام فريقه السابق.

أما شباب الأهلي الذي ارتقى للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الوحدة فيسعى إلى مطاردة المتصدر العين وانتظار نتائج بقية الجولة، التي قد تأتي في صالحه في حالة تعثر العين والوحدة وتقليص الفارق مع الصدارة، إضافة إلى استمرار الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد الفوز الأخير على الظفرة.

وشدد الروماني دانييل إيسايلا على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي، واصفاً المنافس بـ«الفريق القوي»، الذي غيّر من طريقة لعبه وأسلوبه في الفترة الأخيرة.

وقال: «المباراة ليست سهلة ولكننا سنحاول مباغتة شباب الأهلي ومفاجأتهم من أجل الفوز بالمباراة، وأعتقد أن مواجهة فريق مثل شباب الأهلي تعد فرصة للتعويض أمام فريق كبير لتغيير موقف ووضعية السماوي في جدول الترتيب رغم قصر الوقت الفاصل بين الجولة السابقة»، مشيراً إلى أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، ولكن الخسارة أصبحت من الماضي والفريق ما زال أمامه العديد من النقاط، لتعويض ما فقده منذ بداية الموسم والتركيز على تحسين الأمور في العام الجديد.

الحفاظ على نغمة الفوز

ويبحث شباب الأهلي عن مواصلة الحفاظ على نغمة الفوز، التي استعادها الفريق بالفوز في الجولة الماضية، بعد 3 تعادلات متتالية في الدوري، ليصل الفريق إلى النقطة 20، ويحتل المركز الثالث، وبات عليه القتال على آخر 6 نقاط في الدور الأول، على أمل تعثر العين المتصدر، وتقليص الفارق معه ومطاردته على القمة.

ويعاني شباب الأهلي من ثلاثة غيابات مؤثرة أمام بني ياس، هم ماجد حسن وعمر عبد الرحمن «عموري» للإصابة، وعبد الله النقبي، للإيقاف للمباراة الثانية، بعد طرده في لقاء النصر بالجولة العاشرة.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن فريقه يسير بخطوات ثابتة، وهدفه مواصلة النتائج الإيجابية، وقال: نخوض مواجهة صعبة، خاصة أن بني ياس يريد التعويض، بعد خسارته في الجولة الماضية، ونحن بدورنا نسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات، وحصد النقاط، لتدعيم موقفنا في المنافسة على درع الدوري، فيما قال أحمد عبد الله جميل لاعب شباب الأهلي: ندخل كل مباراة بطموح الفوز، والرغبة القوية في المنافسة على كل البطولات، وندرك مدى صعوبة مواجهة بني ياس على أرضه، خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية، ولكننا بدورنا نتطلع إلى تحقيق الانتصار في المباراة الثانية على التوالي، وإضافة المزيد من النقاط إلى رصيدنا.

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