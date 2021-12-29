الوصل والعروبة.. الهروب من الخطر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي: الفجيرة- محمد فضل:

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يستضيف الوصل فريق العروبة على ملعب استاد زعبيل بدبي، في السابعة والنصف من مساء غدٍ، في الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى «الفهود» من خلال هذه المواجهة، إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة للمسابقة، فيما يتطلع العروبة إلى حصد المزيد من النقاط، للخروج من منطقة الخطر في ترتيب الدوري، لا سيما أنه يعيش نشوة الفوز الأول في الدوري على الإمارات، لذلك، يأمل في العودة بنتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه في البقاء مع نهاية المسابقة.

ويدخل الوصل المباراة، وهو ليس بعيداً عن منطقة الخطر، بالوجود في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ويفتقد الفريق إلى جهود لاعبه أدريلسون سيلفا، للإيقاف بتراكم الإنذارات، بعد حصوله على إنذار في مباراة الوصل بالجولة الماضية، أمام مضيفه عجمان، التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن «الفهود» يسعون إلى تقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز اليوم، وقال: استعداداتنا تركزت على الاستشفاء، بعد لعب سلسلة مباريات مهمة، موزعة كل 3 أيام تقريباً، ومن الضروري الانتباه للجانب البدني للاعبين لتقديم مباريات قوية.

وأضاف: كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وعندما واجهنا الظفرة، لعبنا بـ 10 لاعبين منذ الشوط الأول، ومع هذا ظهرنا بشكل جيد، وكنا قريبين من الفوز، أما مباراتنا أمام عجمان، فكانت ذات طابع تكتيكي، ولعب الجانب البدني دوراً مهماً، وهو ما لوحظ على أداء الفريقين في الشوط الثاني، ونجحنا في خلق الفرص، وسجلنا هدفاً، وألغي بداعي التسلل.

من جانبه، قال عبد الله خميس لاعب الوصل: نحترم العروبة، لكننا نطمح لتقديم مباراة جيدة، وحصد النقاط الثلاث، لإسعاد جمهورنا الذي يحضر لملعبنا في زعبيل للمرة الأولى، بعد فترة التوقف الطويلة للدوري.

نغمة الانتصارات

أما العروبة، فقد رفع رصيده إلى 7 نقاط، بعد تجاوزه لعقبة الإمارات في المباراة السابقة، وبات على بعد نقطة من الظفرة صاحب المركز الثاني عشر، ويعلم رجال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، أن الخسارة لو حدثت، ستعيد الفريق لمربع الأحزان والإحباط من جديد، وهو ما يجعله مع لاعبيه يعمل على تجنب الهزيمة، وفي أسوأ الأحوال، العودة بنقطة التعادل.

وقال العبيدي: المباراة مهمة للفريق، ونسعى لمواصلة نغمة الانتصارات، كما أن الفريق يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تدعم حظوظه في البقاء مع الكبار، وأعتقد أن معنويات اللاعبين عالية، بعد تخطي الإمارات، وعلى أهبة الاستعداد وفي جاهزية كبيرة، والتركيز مطلوب أمام الإمبراطور، وننتظر دعم جماهيرنا بملعب زعبيل، والفريق يتحسن من مباراة لأخرى.

وأكد علي مدن محترف العروبة، جاهزية الفريق للقاء الوصل، وأشار إلى أن الفوز على الإمارات، منحنا مزيداً من المعنويات قبيل لقاء الوصل، ونرغب في مواصلة إسعاد الجمهور.

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