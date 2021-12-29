العين يحسم لقب "دوري الجماهير" في مرحلته الأولى

المصدر: البيان

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حسم نادي العين لقب دوري الجماهير في مرحلته الأولى، فئة الجوائز الدورية، عن إجمالي الحضور في الجولات 9، 10 و11، متربعًا على قائمة الترتيب بإجمالي حضور بلغ 3939، متفوقًا على الجزيرة، الذي كان يحتل المركز الأول في الجولتين التاسعة والعاشرة، والذي بلغ إجمالي جماهيره 2508، فيما حل نادي خورفكان في المركز الثالث بإجمالي 1684، يليه الشارقة في المركز الرابع بإجمالي 1449، ثم الوحدة خامسًا بـ1258 مشجعًا، والوصل سادسًا بإجمالي 1179.

واحتل شباب الأهلي المركز السابع بـ944 مشجعًا، تلاه نادي اتحاد كلباء بـ920، ثم جاء النصر في المركز التاسع بـ749، فيما حل عجمان في المركز العاشر 677، وحل في المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر على التوالي كل من العروبة بإجمالي493، بني ياس بـ298، الإمارات بـ115 وأخيرًا الظفرة بإجمالي 102 مشجع.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، المقامة يومي 30 و31 ديسمبر الجاري.

وسينطلق سباق التحدي بين الجماهير مجددًا في الجولة 12، للفوز بالجائزة الدورية الثانية، التي ستشمل مباريات الجولات 12، 13 و14.

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