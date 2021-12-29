عبد الله قنزول: حضور ولي عهد أم القيوين رفع معنويات العربي

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أكد عبد الله سالم قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي أن زيارة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين، وحضوره مباراة الفريق أمام التعاون بالجولة 12 من دوري الدرجة الأولى «الأحد الماضي» كان لها الأثر الكبير في تحقيق الفوز بهدفين على الفريق الزائر «التعاون».

وقال قنزول في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن الزيارة رفعت من معنويات اللاعبين ليحافظوا على تصدرهم، برصيد 31 نقطة، وأكد أن الفريق سيطوي سريعاً نتيجة مباراة التعاون وسيفتح الجهاز الفني ملف مباراة الحمرية في الجولة المقبلة، وهي مهمة جداً لتأكيد مواصلة الفريق مسيرة الانتصارات.

وجدد قنزول ثقة مجلس الإدارة برئاسة ناصر سعيد التلاي رئيس مجلس الإدارة، في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت الذي يقود الفريق بنجاح هذا الموسم، كما أن الشكر يمتد لجمهور الفريق الذي يعد اللاعب رقم واحد ولولا دعم ومساندة الجمهور لما وصلنا إلى هذه المكانة، كما أشار إلى صعوبة الجولات المقبلة من عمر المسابقة.

ويرى المدير التنفيذي لنادي العربي أن التركيز يجب أن يكون حاضراً في كل مباراة يخوضها العربي الطامح إلى تحقيق إنجاز الصعود مع نهاية مسابقة دوري الهواة في أبريل المقبل، ونعلم مدى صعوبة الطريق لتحقيق ذلك الإنجاز، ولكن ثقتنا في جهازنا الفني والإداري ولاعبينا وجمهورنا ليس لها حدود.

تجدر الإشارة إلى أن العربي يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 31 نقطة وحقق ممثل إمارة أم القيوين الفوز في 10 مباريات وتعادل وحيد ولم يتعرض للهزيمة خلال 12 جولة خلت من دوري الدرجة الأولى وبات مرشحاً لأول مرة في تاريخه للصعود إلى دوري المحترفين.

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