وجدان يستعد لتجربة أوروبية بعد النجاح مع «الفرسان»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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حصل اللاعب اليمني عادل وجدان الشاذلي، على فرصة للعب في صفوف شباب الأهلي، بعد قرار السماح بمشاركة مواليد الدولة والمقيمين في البطولات الرياضية، ومنها مسابقات كرة القدم، ليتألق اللاعب الذي يحمل أيضاً، الجنسية السويسرية مع فريق الرديف بالنادي، ويصبح مشروع نجم مستقبلي في الكرة الإماراتية.

ولد عادل في 13 أبريل 2000، وهو ابن اللاعب اليمني السابق عادل الشاذلي، والذي لعب سابقاً في النادي الأهلي الإماراتي قبل قرار دمج النادي مع ناديي الشباب ودبي عام 2007، وتألق عادل في صفوف المراحل السنية لناديي لوزيرن وسيون السويسريين.

وتعاقد شباب الأهلي مع عادل عام 2018، بعد السماح بمشاركة مواليد الدولة والمقيمين، وقدم مردوداً جيداً مع الفريقين الأول وتحت 21 سنة، وأشاد بمستواه الجميع.

كما خضع عادل وجدان لفترة معايشة قصيرة مع نادي برشلونة، بدعوة من النادي الإسباني في عام 2019، ووصفها اللاعب بأنها كانت تجربة مفيدة ومثمرة، بعدما وجد ترحيباً كبيراً من لاعبي برشلونة، خاصة المتحدثين باللغة الفرنسية، والتي يجيدها من خلال فترة لعبه مع المراحل السنية في سويسرا.

وعاد النجم الشاب، بعد تلك التجربة مع العملاق الإسباني، للعب مع شباب الأهلي، قبل أن يتوقف النشاط بسبب ظروف كورونا، ولكنه عاد أكثر تألقاً في دوري الرديف الموسم الماضي، وأسهم في تتويج «الفرسان» بدرع دوري تلك المسابقة للمرة الأولى.

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ولعب عادل وجدان مع شباب الأهلي في الموسمين الماضيين، 3065 دقيقة موزعة على 44 مباراة، وسجل 20 هدفاً، ومنها اللعب مع الفريق الأول بالنادي، 161 دقيقة موزعة على 6 مباريات في دوري المحترفين، و189 دقيقة موزعة على 5 مباريات في كأس المحترفين بدون تسجيل أهداف.

وكشف عادل وجدان، عن خطوته المستقبلية، منوهاً إلى أنه لم يسجل في قائمة الفريق الأول لشباب الأهلي في الموسم الجاري، بعدما تجاوز عمره 21 سنة، وهو ما يطرح أمامه خيار اللعب على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الحالي. وأشار إلى أن لديه عروضاً للعب في أندية أوروبية على سبيل الإعارة خلال الشهور الستة المقبلة، وأن أبرز تلك العروض وصلته من أندية إيطالية وإسبانية وسويسرية، وأكد على أنه يستشير عائلته حول وجهته القادمة، وسيعلن عنها فور الاستقرار عليها.

وتمنى لاعب شباب الأهلي، أن يحقق النجاح في تجربته الأوروبية المقبلة، وأن يعود مجدداً إلى صفوف «فرسان العز»، ليشارك زملاءه اللاعبين أفراح الانتصارات والألقاب التي تعود على تحقيقها مع الفريق خلال الموسمين الماضيين.

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