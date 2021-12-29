رابطة المحترفين تبحث تحضيرات «السوبر»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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ناقشت رابطة المحترفين الإماراتية الاستعدادات الخاصة بكأس السوبر الإماراتي، مع الجهات الحكومية المحلية، وممثلي الجاليات في العين، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد يوم الأحد الماضي، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في إطار التحضيرات المتواصلة من أجل هذه البطولة، التي تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، 7 يناير 2022، وتقام تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم».

حضر الاجتماع ممثلون عن إدارات الرابطة، وإدارة استاد هزاع بن زايد، وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الحضور الجماهيري في المباراة، وآليات الدعم التي ستقدمها الجهات الحكومية والجاليات لإنجاح «كأس السوبر»، الذي تم اختيار إقامته في العين، بالنظر للنجاحات والإمكانات المعروفة لهذه المدينة في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، وهي التي كانت وجهة للعديد من المباريات النهائية للبطولات المحلية والعربية، إلى جانب حضورها البارز على الساحة القارية .

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