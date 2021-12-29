عبد الله القاضي: تشكيل «المنتخبات» قانوني

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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ظهرت خلال الأيام الماضية آراء بشأن مدى قانونية تشكيل لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة، بعد أن ضم التشكيل عضوين من نادي النصر ومثلهما من الوصل، مما اعتبره البعض خرقاً للمادة 101 الفقرة الثامنة من النظام الأساسي، والتي تقول «لا يجوز أن يمثّل أي نادٍ أو رابطة بأكثر من عضو واحد في لجنة دائمة أو مؤقته في اتحاد الكرة».

وبالاستفسار عن حقيقة تلك الآراء قال المستشار عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، إن تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة حميد الطاير قانوني ولا يتعارض مع نصوص اللوائح المنظمة لذلك، وقال إن التشكيل تم باختيار العناصر التي تتمتع بالخبرة في هذا المجال، وليس من خلال ترشيحات الأندية، ومن حق رئيس اللجنة اختيار الكوادر المؤهلة لمثل تلك المهام، طالما لا تتمتع بصفة رسمية أو جاءت بتمثيل كتابي من أنديتها.

ومضى القاضي: السر في نص المادة 101 يكمن في كلمة «تمثيل» والتي تعني تمثيل العضو لناديه وفق ترشيح بخطاب رسمي، وهذا ما لم يحدث لأن الاختيار تم لأصحاب الكفاءات بشخصهم دون ترشيح من أنديتهم.

وأضاف المستشار عبد الله القاضي قائلاً: لجنة المنتخبات أمامها مهام كبيرة خاصة في إعادة ترتيب أوراق المنتخب الأول .

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