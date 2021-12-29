مليار متابع لعرس الكرة العالمية بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تفاعلت وسائل الإعلام العالمية بشكل واسع مع أحداث مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، اللذين ينظمهما مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وجاء هذا العام تحت شعار «ملتقى العالم».

وانشغلت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات إنستغرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلاماً عن الحدث السنوي.

النسخة السادسة عشرة من المؤتمر التي أقيمت مساء أول من أمس في فندق أرماني في برج خليفة، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية، حظيت كالمعتاد باهتمام كبير من الصحافة المحلية والدولية، حيث سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر وعلى أهمية الجلسة الحوارية الأولى من نوعها التي افتتح بها الحدث وجمعت لأول مرة في العالم اثنين من أبرز المهاجمين في العالم حاليًا هما البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في البوندسليغا وحقق العديد من البطولات وحصد الألقاب العالمية كأفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي الذي يعد أهم مهاجم شاب في العالم حاليًا ويمثل الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم العالميين والذي فاز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 وبطولة دوري الأمم الأوروبية في 2021 وحصد العديد من البطولات وحقق العديد من الألقاب العالمية.

ومن أهم وسائل الإعلام العالمية التي تناولت أخبار المؤتمر قناة سكاي سبورت الإيطالية، بي بي سي البريطانية، صحيفة وراديو ماركا، ذا صن البريطانية، فوتبول إيطاليا، قناة يوروسبورت، قناة إي اس بي إن، قناة فرانس 24، قناة تي ايه 3 السلوفاكية، تلفزيون تشانلز النيجيري، صحيفة سبورتنغ نيوز الأمريكية، ايه اس الإسبانية، ليكيب الفرنسية، صحيفة أبولا البرتغالية، موقع نادي برشلونة الرسمي، سي إن ايه السنغافوري، جوول، ياهو، إنسايدر سبورت، سبورتس الفرنسي، لو باريسيان الفرنسي، وغيرها الكثير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

وكان من أهم النقاط التي تم طرحها خلال الجلسة مناقشة طريقة اللعب الحديثة في كرة القدم وبناء الفريق الناجح وطريقة توظيف النجوم في التشكيل المناسب لتحقيق النجاح، وكذلك مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين وأهم القضايا التي تواجه اللاعبين في كرة القدم، حيث أكد كلا اللاعبين أن كرة القدم حالياً أصبحت تحمل الكثير من التحديات البدنية التي تؤثر على أداء اللاعبين وحالتهم البدنية والذهنية، حيث إن اللاعبين في الأندية والمنتخبات العالمية يلعبون أكثر من 60 مباراة في العام الواحد وبالتالي فيجب التفكير في عدم زيادة عدد المباريات بالشكل الذي يزيد من الأعباء البدنية والنفسية على اللاعبين.

وقال مبابي: «أنا سعيد جدًا لتواجدي في دبي، واجتماعي مع نخبة من أهم اللاعبين في العالم من الأساطير الكبار والأسماء الكبيرة في كرة القدم، إنه إنجاز كبير لي للفوز بهذه الجائزة في دبي، فهي تمثل حافزًا كبيرًا لتقديم المزيد، للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها، فأنا أريد أن يسطر اسمي في التاريخ، وأنا متعطش لإحراز المزيد من الجوائز سنويًا، لذلك علي أن أتدرب كل يوم بجد أكبر».

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