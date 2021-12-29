«تفنيشات» المدربين تنتقل من «الهواة» إلى «المحترفين»

المصدر: متابعة – محمد فضل

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انتقلت عدوى «تفنيشات» المدربين من دوري الهواة إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين بعد أن ارتفع العدد إلى 5 بعد مغادرة كل من البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان والمغربي طارق السكتيوي المدير الفني لفريق الإمارات بسبب سوء النتائج عقب نهاية مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري ليلحق الثنائي بالمدربين الثلاثة الذين غادروا مناصبهم وهم الهولندي تين كات مدرب الوحدة والذي حل بديلاً عنه الفرنسي غريغوري مدرب فريق الرديف والسوري محمد قويض مدرب الظفرة الذي جاء بديلاً عنه البرازيلي روجيرو ميكالي، وغادر المدرب الوطني عبد العزيز العنبري أجواء الشارقة تاركاً المجال للمدرب الروماني كوزمين.

وعلى صعيد الهواة زاد العدد أمس إلى 7 بعد تقديم المدرب الوطني وليد عبيد اعتذاره لإدارة نادي الذيد عن عدم إكمال المهمة في الفترة المقبلة لأسباب خاصة لا تتعلق بتراجع نتائج الفريق، وكان قد سبقه كل من علي الوصلة مدرب الجزيرة الحمراء، وسليمان البلوشي مدرب حتا، ومحمد الخديم مدرب مسافي، وعارف شلنك مدرب التعاون، وأحمد مجاهد مدرب غلف اف سي وجاسم الطنيجي مدرب الرمس.

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