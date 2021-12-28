"أجمل شتاء في العالم" شعار الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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أطلقت رابطة المحترفين شعار "أجمل شتاء في العالم"، على الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وتأتي تلك المبادرة تماشيا مع مبادرة "أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات.

وتعد مبادرة الرابطة تضامنًا مع الحملة، وتشجيعًا للسياحة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وزوار، لتشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

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