اهتمام عالمي بمؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز "دبي جلوب سوكر"

المصدر: وام

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اشادت وسائل الإعلام العالمية ب "مؤتمر دبي الرياضي الدولي" وحفل جوائز "دبي جلوب سوكر" و تفاعل بشكل واسع مع ما تم طرحه في الجلسة الحوارية التي تجمع أهم نجوم العالم والتي يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيمها في كل دورة من دورات المؤتمر سنويا للتعرف على أسلوب الحياة واللعب وطريقة تفكير وتعامل نجوم الكرة العالمية مع مختلف التحديات ورأيهم في أهم القضايا التي تخص كرة القدم العالمية.

كما عبر العديد من نجوم الكرة العالمية الذين حضروا الفعاليات كضيوف من داخل وخارج الدولة أو من الذين تم تكريمهم عن سعادتهم بحضور هذا الحدث السنوي الذي يعد فرصة للقاء مختلف الأطراف الفاعلة في كرة القدم العالمية من إداريين ولاعبين ومدربين واستعراض واقع ومستقبل كرة القدم العالمية، وكذلك الاحتفال باللاعبين المبدعين من أصحاب الإنجازات الذين نالوا شرف الفوز بهذه الجائزة.

ومن أهم وسائل الإعلام العالمية التي تناولت أخبار المؤتمر قناة سكاي سبورت الإيطالية، بي بي سي البريطانية، صحيفة وراديو ماركا، ذا صن البريطانية، فوتبول إيطاليا، قناة يوروسبورت، قناة إي اس بي إن، قناة فرانس 24، قناة تي ايه 3 السلوفاكية، تلفزيون تشانلز النيجيري، صحيفة سبورتنغ نيوز الأمريكية، ايه اس الإسبانية، لوإيكيب الفرنسية، صحيفة أبولا البرتغالية، موقع نادي برشلونة الرسمي، سي إن ايه السنغافوري، جوول، ياهو، إنسايدر سبورت، سبورتس الفرنسي، لو باريسيان الفرنسي، وغيرها الكثير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات انستغرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلام عن الحدث السنوي.

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