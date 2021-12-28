لفت نظر لخورفكان لغياب الطبيب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، ومشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على الإحالة المقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية وتقرير مراقب المباراة التي جمعت ناديي خورفكان والجزيرة في الجولة الماضية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي خورفكان لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء، كماعاقبت نادي الحمرية بلفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني للاتحاد، كما عاقبت نادي الموج في مسابقة دوري الدرجة الثانية بالعقوبة نفسها، بسبب إدخاله فحوصات أحد لاعبيه ومدرب الفريق بعد الوقت المحدد لذلك.

ونظرت اللجنة في التقريرين المقدمين من حكم ومراقب المباراة التي جمعت ناديي جلف أف سي وشباب الأهلي، في دوري الشباب تحت 21 عاماً، وقررت خسارة نادي جلف أف سي للمباراة 0-3، وغرامة 20 ألف درهم، لتكرار مخالفة تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال سير المباراة، كما قررت إيقاف خليفة محمد أحمد المطوع لاعب نادي دبا الحصن ست مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره ستة آلاف درهم لسوء السلوك، وذلك في المسابقة ذاتها.

ووجهت اللجنة لفت النظر لنادي الرمس لقيام جماهيره بالتلفظ على الحكم المساعد في مباراته أمام نادي اتحاد كلباء بمسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، بينما وجهت عقوبتي لفت النظر والإنذار لنادي الشارقة، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في الجولتين الماضيتين أمام ناديي الوصل وعجمان في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً، بسبب إدخاله فحوصات أحد لاعبيه بعد الوقت المحدد لذلك، وعاقبت نادي الذيد بعقوبة لفت النظر في المسابقة نفسها، بسبب عدم إدخاله فحوصات إثنين من اللاعبين، كما عاقبت نادي دبا في دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ج) بالعقوبة ذاتها، لعدم إدخاله فحوصات أحد أفراد جهازه الطبي.

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