فيديو.. شباب الأهلي يرحب بمهاجمه الجديد أولسن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نشر نادي شباب الأهلي، فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رحب من خلاله بالمهاجم الدولي النرويجي توماس أولسن مهاجم نادي ليلستورم النرويجي، والذي تم التعاقد معه ليتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة أن تبدأ يوم 5 يناير المقبل.

وكان اللاعب، قد وصل إلى دبي منذ أيام قليلة، واجتاز الفحص الطبي، وأكمل إجراءات التعاقد، فيما أشارت وسائل إعلام نرويجية، إلى قيمة الصفقة وصلت إلى 500 ألف يورو.

يذكر أن توماس أولسن (30 عاماً)، انضم إلى تشكيلة منتخب النرويج في نوفمبر الماضي لخوض مباراتي الفريق أمام كل من لاتفيا وهولندا، وحقق أرقاماً رائعة في 2021، بإحرازه 26 هدفاً في 29 مباراة لعبها مع ليلستورم.

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