كأس السوبر الإماراتي .. حوار فني هولندي - إماراتي لأول مرة على استاد هزاع بن زايد

المصدر: وام

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سيكون استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على موعد مع أول بطولة محلية في كرة القدم في العام الجديد 2022، عندما يستضيف يوم 7 يناير المقبل مباراة كأس السوبر الإماراتي، في نسختها الـ14، والتي ستجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة.

وستحمل مباراة كأس السوبر شعار "الإمارات ملتقى العالم"، تأكيداً على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت قبلة المحافل العالمية، ووجهة أكبر وأهم الأحداث على وجه الأرض، وهي التي تحتضن حالياً معرض "إكسبو 2020 دبي" في أكبر تجمع للدول في العالم في مكان واحد.

كما تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، مع إقامة المئات من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية على أرض المبادرات وموطن الابداع والابتكار.

وعلى الرغم من إقامة هذه البطولة في عصر الاحتراف في 13 نسخة سابقة، إلا انها ستكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه المباراة على استاد هزاع بن زايد، وبعدما صالت البطولة وجالت على الملاعب المحلية 11 مرة، وزارت الملاعب المصرية التي استضافت هذه البطولة في نسختي عامي 2016و 2018 على ستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، جاء الدور على استاد هزاع بن زايد، ليعزز مكانته كمسرح للبطولات والتظاهرات الكبرى المحلية والدولية.

وأقيمت البطولة من قبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر 4 مرات، واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة 3 مرات، واستاد بني ياس مرتين، ومثلهما على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، ومرة واحدة على كل من ستاد الوصل بزعبيل ومدينة دبي للكريكت.

وجاء اختيار استاد هزاع بن زايد درة ملاعب الإمارات كملعب محايد بين الفريقين، حيث خاطبت الرابطة طرفي المباراة، من أجل الترتيب لها والتنسيق مع إدارة الملعب، ولإخراجها في أفضل صورة، بما يواكب قيمة البطولة.

ووفقا لمحصلة الألقاب بين طرفي النهائي المقبل، فإن شباب الأهلي يعد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإماراتي في عصر الاحتراف بواقع 5 مرات، آخرها النسخة الماضية أمام الشارقة، وفي المقابل، لم يفز الجزيرة بأي لقب لكأس السوبر برغم أنه خاص مبارياتها 4 مرات في أعوام 2011 و2012 و2016 و2017.

ومنذ النسخة قبل الماضية 2019 -2020 نجح المدربون المواطنون في تغيير مسار التتويج بالبطولة وحسمها لمصلحتهم، بعدما كانت سابقا محصورة على المدربين الأجانب، والبداية كانت في نسخة 2019 حينما قاد عبدالعزيز العنبري فريق الشارقة للفوز باللقب على حساب شباب الأهلي ومدربه الأرجنتيني وقتها رودولفو أروابارينا، وكرر مهدي علي نفس الإنجاز في النسخة التالية عام 2020 حينما قاد شباب الأهلي للفوز على الشارقة ومدربه العنبري هذه المرة والتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وبالتالي ستكون المواجهة المقبلة فرصة أمام مهدي علي مدرب شباب الأهلي للحفاظ على التفوق للمدربين المواطنين للعام الثالث على التوالي، أو ينجح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة في كسر هذا التفوق وإعادة السيطرة للمدربين الأجانب على هذا اللقب المهم.

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