توفيق الزهروني مديراً تنفيذياً لشركة النصر لكرة القدم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم تعيين التونسي توفيق الزهروني مديرا تنفيذيا للشركة خلفا لفيصل القاسم الذي شغل هذا المنصب بالنيابة في الفترة الماضية.

وشغل الزهروني أحد المتخصصين البارزين في قانون الرياضة والادارة الرياضية، مناصب رياضية عليا في وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم في تونس قبل الانتقال للعمل في اتحاد الإمارات لكرة القدم ثم شغل منصب مسؤول الاحتراف في مجلس دبي الرياضي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة ونائب رئيس نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي.

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