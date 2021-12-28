مبابي: أجواء دبي رائعة.. وأسعدني التتويج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أن زيارته الأولى إلى دبي المرة الأولى، كانت وعمره 14 عاماً، وأنه وعائلته يعيشون أجواء رائعة في دبي، وأعرب عن سعادته بوجوده مع الأرجنتيني ميسي، في فريق واحد، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت، لوجود الكثير من النجوم بالفريق، وأشار إلى ان إقامة كأس العالم كل عامين غير جيد.

وقال: وجودي في دبي وحضوري مؤتمر دبي الرياضي، وتتويجي مع الفائزين بجائزة «غلوب سوكر»، أسعدني، وأسعى للفوز بالكثير من الألقاب والبطولات، وخطوتي التالية التفكير في الفوز بالمزيد من الألقاب مع المنتخب الفرنسي والنادي.

وعن مسيرته ، قال: تركت المنزل بعمر 12 عاماً للعب كرة القدم، وكان الأمر صعباً ورحلة نحو المجهول.

وأكد ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ، خلال مؤتمر دبي الرياضي أنه يسعى لتقديم كل ما لديه في كل جوانب حياته وليس في كرة القدم فقط، وأنه يستمتع بكرة القدم.

وأشار إلى أأنه لا يفكر حالياً في الاعتزال، ، وقال : أركز على مسيرتي الحالية في الملاعب، ولا أتعامل مع الإعلام بشكل مباشر، حتى لا أفقد تركيزي. وعن إقامة كأس العالم كل عامين، قال: كأس العالم ليس جيداً كل عامين، لأن اللاعبين لن يجدوا فرصة للراحة، وسيؤدي مستقبلاً إلى هبوط مستوى النجوم والبطولة. وحول مسيرته الرياضية، قال: لعبت جميع أنواع الرياضات خلال طفولتي، ولم يسمح لي والدي بلعب كرة القدم في البداية، والمهارات البدنية جعلتني أتجنب الإصابات.

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