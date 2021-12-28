منصور بن محمد يتوج نجوم العالم بجوائز «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي وإيهاب زهدي

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توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نجوم كرة القدم العالمية الفائزين في النسخة 12 لجائزة «دبي غلوب سوكر»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 16 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، العضو في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظّمه «مجلس دبي الرياضي» تحت شعار «ملتقى العالم» في فندق أرماني ببرج خليفة، أمس، بحضور نخبة من نجوم الكرة العالمية والعربية والمحلية.

شارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن يكونوا المثل في تحفيز اللاعبين الناشئين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على تبني الروح الرياضية والتحلّي بالأخلاقيات الرياضية الرفيعة، والحفاظ على مبادئ التنافس الشريف التي تجمع كافة الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، ومن أهمها كرة القدم بما تتسم به من شعبية جارفة حول العالم، ليظل اللاعبون النموذج والقدوة للملايين من محبيهم حول العالم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في حساب سموه على «تويتر»: نبارك لجميع المكرمين والفائزين بجائزة دبي غلوب سوكر 2021 التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، سعداء بهذا الحفل والحضور لنجوم اللعبة وصناع القرار الرياضي بما يرسخ مكانة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة.

وأسفرت جوائز «دبي غلوب سوكر » عن فوز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة «أفضل لاعب في العالم» حسب تصويت أكثر من 5 ملايين مشجع من مختلف دول العالم، وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزتين، الأولى جائزة «أفضل لاعب في العالم» من اختيار مشجعي منصة «تيك توك» حول العالم، والثانية جائزة «أحسن هدف» لعام 2021 وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم الأسطورة مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

وحظي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، بشرف التكريم، حيث تم منحه جائزة «أفضل هداف تاريخي»، وتسلم وكيل أعماله البرتغالي مينديز الجائزة نيابة عنه بسبب التزامه مع فريقه بالدوري الإنجليزي.

وحصل البرازيلي رونالدينيو على جائزة «أفضل مسيرة لاعب» فيما فاز نجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي بجائزة «أفضل مدافع في العالم»، وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس سيغور من نادي برشلونة بجائزة «أفضل لاعبة كرة قدم». ومنحت جائزة أفضل منتخب لعام 2021 لمنتخب إيطاليا بعد فوزه ببطولة أوروبا «يورو 2020»، بينما فاز روبيرتو مانشيني بجائزة أفضل مدرب لعام 2021 بعد نجاحه في قيادة منتخب إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا، وأحرز فريق برشلونة الإسباني للسيدات جائزة أفضل فريق نسائي.

وذهبت جائزة أفضل أكاديمية للشباب في أفريقيا لعام 2021 لنادي «زد» المصري لكرة القدم، فيما فاز السعودي مساعد الدوسري بجائزة أفضل لاعب رياضات الكترونية، وفازت رابطة الدوري الإيطالي بجائزة أفضل جائزة ابتكار في كرة القدم.

ومنحت جائزة أفضل مدير رياضي إلى الإسباني تشيكي بيجرستاين بعد نجاحه الكبير مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصل فيدريكو باستوريلو على جائزة أفضل وكيل لاعبين.

وبدأت الأمسية الكروية العالمية بجلسة النجوم التي جمعت اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية، وهما ليفاندوفسكي ، والفرنسي كيليان مبابي واستعرض النجمان آراءهما في مختلف القضايا الكروية ومراحل تكوين اللاعب البطل وبناء الشخصية الناجحة، والقدرة على تحقيق الإنجازات للأندية والمنتخبات بداية من المراحل الأولى للعب وصولاً إلى التتويج بأهم وأكبر البطولات، وبناء الفرق الناجحة وأسلوب تعامل اللاعبين المحترفين مع المحيطين بهم من المدربين والفنيين والمحكمين ووسائل الإعلام.

وتطرقت الجلسة إلى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي المستخدم في كرة القدم، والتقنيات التي تمكن اللاعبين من تطوير مهاراتهم وتقديم أفضل أداء بالمباريات، كما سلطت الجلسة الضوء على أهم المحطات في المشوار الاحترافي الناجح للنجمين العالميين.

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