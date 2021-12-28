أوبريت «ملتقى العالم» في حفل «السوبر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين، في اجتماعه أمس «عن بعد» برئاسة عبدالله الجنيبي، إقامة فعاليات ترفيهية وترويجية في محيط استاد هزاع بن زايد مواكبة لإقامة كأس السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي، وتبدأ الفعاليات 5 يناير المقبل حتى 7 منه، يوم المباراة، وستكون الجماهير على موعد بالاستاد مع حفل يعكس شعار «الإمارات ملتقى العالم»، يتخلله أوبريت باللغتين العربية والإنجليزية، من أشعار شاعر الوطن علي الخوار، وغناء النجمين أسماء المنور وحمد العامري، ويهدف لإبراز صورة التسامح والتعايش بالدولة.

ووجه مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود وأن تكون التحضيرات لـ«السوبر» خاصة ومميزة، بالإضافة لاستمرار الحملة الترويجية التي أطلقتها الرابطة للحدث، وكانت الرابطة أعلنت عن سحوبات على تذاكر المباراة، بفرصة الفوز بجوائز بقيمة 100 ألف درهم، ستكون من نصيب لثنسن من المشجعين، بالإضافة إلى جوائز عينية تشمل أجهزة لوحية، ساعات ذكية.

حضر الاجتماع كل من جمال المري نائب رئيس الرابطة، ومحمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

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