اتحاد الكرة يُحدد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022، لتقام يومي السبت والأحد الموافقين 15 و16 يناير المقبل، حيث يلتقي يوم السبت الوصل والعين في ستاد زعبيل الساعة 17:05 مساء، والجزيرة والوحدة باستاد مدينة زايد الرياضية الساعة 20:00 مساء.

وفي يوم الأحد، يلتقي اتحاد كلباء مع بني ياس في استاد كلباء الساعة 17:00 مساء، فيما يواجه الشارقة شباب الأهلي في استاد الشارقة الساعة 20:00 مساء.

وجاء اختيار المواعيد الجديدة بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع رابطة المحترفين الإماراتية وبحضور ممثلي المسابقات والمنتخبات الوطنية، حيث تم اختيار المواعيد الجديدة دعماً من اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية لمنتخبنا الوطني, الذي يستعد لمواجهة شقيقه السوري يوم 27 يناير المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

الجدير بالذكر أن الدور ربع النهائي سيُلعب من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، فيما سيلعب الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب حسب لائحة المسابقة.

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