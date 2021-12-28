دوري «الهواة».. خارج التوقعات

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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خارج التوقعات هذا ما يمكن أن نصف به الطريق الذي يمضى نحو دوري الدرجة الأولى، فدوري «الهواة» يتجه بالفعل نحو مرحلة صعبة، تستعصي معها التكهنات في ترجيح احتمالية التفوق في الصراع بين الفرق المنافسة، إذ إن الفارق البسيط بين الأول والثاني يؤدي إلى حسابات مرتبطة بالرغبة في حسم الأمور، والانتقال إلى توسيع الفارق في المباريات خاصة أن البطولة على أعتاب مرحلة حسم لقب بطل الشتاء الحائر بين العربي والنواخذة، وكذلك فإن صاحبي المركز الثالث والرابع لا يبعدان كثيراً عن الوصيف، مما يرجح إمكانية تغير المشهد في المتبقي من المباريات.

مباريات الجولة الـ 12 كشفت بوضوح الشعار، الذي يرفعه طرفا الصدارة العربي ودبا الفجيرة، حيث يرفعان شعار «اخدم نفسك» ويرفضان التفريط في النقاط في كل المباريات، بعد فوز المتصدر على التعاون 2 - 0، وفوز الوصيف على سيتي 2 - 1، بينما بات الحمرية ودبا الحصن وحتا أمام واقع مختلف دفع بهم إلى التراجع عن العلامة الكاملة في هذه الجولة، وذلك بتعادل دبا الحصن والحمرية بهدفين لكل فريق ثم سقوط حتا أيضاً في فخ التعادل أمام الرمس المتطور 1 - 1.

واستعاد مسافي وغلف اف سي نغمة الانتصارات، بعد فوز الأول على مصفوت بهدف، والثاني على الذيد بنتيجة 2 - 1 وفشل الفجيرة في استغلال ظرف الجزيرة الحمراء، الذي مني بهزيمة عريضة قبل أسبوع أمام دبا الفجيرة، ليسقط الذئاب في فخ التعادل السلبي .

ترتيب

ويأتي العربي في المركز الأول «31 نقطة» يليه دبا الفجيرة «30 نقطة»، وثالثاً يأتي الحمرية بـ 26 نقطة ودبا الحصن الرابع «24 نقطة»، وحتا خامساً بـ 21 نقطة يليه البطائح السادس «20 نقطة»، ثم يأتي الفجيرة سابعاً «16 نقطة»، ثم مصفوت الثامن «12 نقطة» وغلف اف سي التاسع «11 نقطة» ويأتي الذيد والرمس في المركزين العاشر والحادي عشر ولكليهما 10 نقاط، ومسافي الثاني عشر بتسع نقاط، والجزيرة الحمراء الثالث عشر «8 نقاط» والتعاون في المركز قبل الأخير بست نقاط، وفي المركز الخامس عشر يأتي سيتي بنقطتين.

وعلى الرغم من صيامه عن التهديف خلال الجولة 12 فإن محترف النواخذة البرازيلي ديغو سيلفا لا يزال يتصدر ترتيب الهدافين، إذ يمتلك 14 هدفاً يليه فينسيوس لاعب الحمرية «10 أهداف»، ثم ليما محترف الرمس بتسعة أهداف.

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